ديل: تطبيق عقاري يقدم العديد من الخدمات

بينما تتواجد العديد من التطبيقات العقارية، جاء تطبيق ديل بأسلوب خاصة للتركيز على الطلبات العقارية وليس العروض والإعلانات، على خلاف معظم التطبيقات التي تعتمد على اختيار الجمهور من العقارات المطروحة مسبقًا، حيث يتيح التطبيق للباحثين عن عقارات من تقديم طلب بما يحتاجونه، ومن ثم يقوم المتخصص في العقارات بالبحث وتلبية طلبهم.

ودشنت شركة ديل العقارية مطلع العام الماضي 2020 النسخة المعتمدة لتطبيقها، الذي يمثل بوابة للطلبات العقارية والعروض والإعلانات، بهدف خدمة آلاف الطلبات يوميًا، كما يقدم العديد من الخدمات الفرعية المبتكرة كخدمة الطلب الجاد، التي تبرز لجدية صاحب الطلب لدى الوسيط العقاري مما يحفزه إلى بذل المزيد من السعي والبحث لتوفير العرض العقاري المناسب.

تقول الشركة حول تطبيقها: “تأتي التطبيقات العقارية كخيارات أساسية اليوم في عمليات البحث عن الوحدات العقارية لدى المستفيد، لاسيما مع اتساع قواعد البيانات والاتجاه العام للحلول التقنية، وما يدعم ذلك من برامج جودة الحياة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي تعنى بتلك الحلول، وتساهم في تحقيقها مجموعة من الجهات الحكومية وغيرها، وما تتضمنه الرؤية أيضاً من أهداف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، ومن خلال نقطة التركيز لدى تطبيق ديل (الطلبات العقارية) يعد ذلك تكاملًا مع بقية التطبيقات العقارية، وتميزاً عنها من جهة أخرى”.

استقبل تطبيق ديل حتى اليوم أكثر من 50 ألف طلب عقاري تحقق احتياجات أكثر من 200 ألف مواطن ومقيم بالمملكة من خلال أكثر من 10 وسيط عقاري.