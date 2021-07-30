هواوي تكشف عن سلسلة P50 بمعالجات كوالكوم ودعم الجيل الرابع

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن سلسلة هواتف P50 الرائدة بعد طول انتظار وتشمل P50 Pro وP50، التي تأتي مع تصميم أنيق معتاد من الشركة لكنها مع عتاد أقل من المتوقع بسبب العقوبات الأمريكية، حيث تأتي مع معالجات كوالكوم لكنها تدعم الجيل الخامس.

يعمل كلا الهاتفان مع معالجات كوالكوم سنابدراجون 888 لكن بدون دعم الجيل الخامس والاكتفاء بالجيل الرابع، كما أن هناك نسخة من برو تأتي بمعالجات كيرين 9000 من هواوي. وبطبيعة الحال سيدعمان نظام هارموني 2.0 الخاص بهواوي بسبب العقوبات الأمريكية التي تمنع استخدام أندرويد.

هاتف هواوي بي 50 برو – P50 Pro

يأتي هاتف هواوي P50 Pro مع شاشة OLED بقياس 6.6 بوصة منحنية الجانبين مع معدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 300 هرتز ودقة FHD+، وتدعم مستشعر البصمة، وهي تحوي ثقب للكاميرا الأمامية في منتصف الشق العلوي.

ويتميز الهاتف بتوفير خيارات من ذاكرة رام تشمل 8 جيجابايت و12 جيجابايت، وسعة تخزينية 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، ويصاحبها معالج كيرين 9000 أو سنابدراجون 888 ودعم الجيل الرابع فقط.

يوفر الهاتف نظام كاميرا رباعي يدعم التقريب حتى 200 مرة مع عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة 13 ميجابكسل، وعدسة مونوكروم 40 ميجابكسل. وعلى الجهة المعاكسة تتوفر كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع تقنية التعرف على الوجه.

كما يدعم P50 Pro بطارية 4,360 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع 65 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي 50 واط.

مزايا أخرى:

يدعم الهاتف شريحتي اتصال.

معيار مقاومة الماء IP68.

تقنية GPS مزدوج.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع نانو.

بلوتوث 5.2.

تقنية WiFi 6.

تقنية NFC

سماعات ستيريو

سيتوفر الهاتف مع 5 ألوان في السوق الصيني وبسعر يبدأ من 925 دولار تقريبًا وحتى 1230 دولار للنسخة الأعلى مواصفات.

هاتف بي 50 – P50

سيكون هاتف P50 مع شاشة OLED مسطحة وأصغر حجمًا، حيث تأتي بقياس 6.5 بوصة ودقة FHD+، بجانب معدل تحديث 90 هرتز وحساسية لمس 300 هرتز، وتحوي ثقب للكاميرا الأمامية في الشق العلوي، ومستشعر بصمة في الجانب السفلي.

وسيحمل الهاتف خيار وحيد من المعالجات يتمثل في معالج سنابدراجون 888، وخيار وحيد من ذاكرة رام مع ذاكرة 8 جيجابايت، بجانب خيارين من سعة التخزين بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

كما سيدعم نظام كاميرا رباعي مع قدرات تقريب حتى 80 مرة فقط، وسيوفر عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وواسعة 13 ميجابكسل، وتقريب 12 ميجابكسل، وعزل 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية 13 ميجابكسل مشابهة لنسخة برو وتدعم تقنية التعرف على الوجه.

يوفر الهاتف بطارية 4,100 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع 66 واط، بجانب دعمه لتقنية الشحن اللاسلكي 50 واط.

مزايا أخرى:

يدعم الهاتف شريحتي اتصال.

معيار مقاومة الماء IP68.

تقنية GPS مزدوج.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع نانو.

بلوتوث 5.2.

تقنية WiFi 6.

تقنية NFC

سماعات ستيريو.

سيتوفر الهاتف في الصين حاليًا بثلاثة ألوان، وبسعر 700 دولار تقريبًا لنسخة 128 جيجابايت و770 دولار لنسخة 256 جيجابايت.

المصدر:

Huawei