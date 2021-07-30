أوبر تدخل مجال توصيل الزهور

تعمل شركة أوبر على الدخول إلى مجال توصيل جديد بعد خدمات توصيل الركاب والطعام، من خلال توصيل الزهور والورود بالتعاون مع شركة FTD.

تأسست شركة FTD أو Florists’ Transworld Delivery عام 1910 وتعمل منذ وقتها على بيع وتوصيل الزهور والورود، وتطورت الشركة مع الوقت لتوصيل الزهور عبر الهاتف حتى وصلت إلى الإنترنت، والآن ستدخل شراكة مع أوبر تهدف من خلالها الأخيرة لاستقطاب المزيد من الجمهور لخدماتها.

ستكون خدمة توصيل الزهور متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مع تطبيق توصيل الطعام، لكن من المتوقع التوسع أكثر بالخدمة في حال نجاحها وإطلاقها في المزيد من البلدان من خلال التعاون مع متاجر الزهور المختلفة فيها.

تنظر أوبر من خلال الشراكة الجديد كمنفذ مختلف للتوسع في قطاع التوصيل الذي اعتمدت عليه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد تراجع خدمات الركاب بسبب جائحة كورونا.

المصدر:

Engadget