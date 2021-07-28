إيرادات مايكروسوفت تنمو 21% في الربع الأخير بفضل ارتفاع مبيعات معظم أقسامها

أعلنت شركة مايكروسوفت عن النتائج المالية للربع الأخير الذي انتهى مع نهاية يونيو الماضي مع نمو فاق التوقعات قدره 21%، والنتائج المالية للعام الكامل المنتهي بنفس الفترة بنمو بلغ 18% مع إيرادات 168.1 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 46.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021، وبزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام الماضي. وصاحب ذلك ارتفاع بقيمة الداخل التشغيلي بنسبة 42% ليصل 19.1 مليار دولار، وصافي الدحل الذي وصل 16.5 مليار دولار.

ويأتي هذا النمو في إيرادات الشركة بعد النتائج المميزة التي حققتها في مختلف القطاعات، حيث شهدت تراجعًا فقط في خدمات إكس بوكس ومبيعات أجهزة سرفيس مقابل الارتفاع في القطاعات المتبقية.

وارتفعت الإيرادات لخدمات الحوسبة والأجهزة إلى 9%، من خلال زيادة إيرادات الإعلانات بقيمة 737 مليون بنمو 46%، ونمو قطاع الألعاب 11% بفضل مبيعات أجهزة إكس بوكس التي تضاعفت لتصل 172% بالرغم من تراجع إيرادات خدمات إكس بوكس.

كما حققت مايكروسوفت نموًا في الإيرادات على لينكدإن بنسبة 46%، ونموًا في مبيعات أوفيس التجارية والاستهلاكية بنسبة 20% و18% على التوالي.

على الجانب الآخر، وصلت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 168.1 مليار دولار بنمو قدره 18%، وساهم هذا النمو في تحقيقها دخلًا تشغيليًا بقيمة 69.9 مليار دولار بزيادة وصلت 32%، وصافي دخل بقيمة 61.3 مليار دولار بنمو 38%.

أهم أرقام مايكروسوفت في الربع الرابع من 2021:

إيرادات 46.2 مليار دولار بنمو 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

دخل تشغيلي بقيمة 19.1 مليار دولار بنمو 42%.

صافي دخل بقيمة 16.5 مليار دولار بنمو 47%.

الخدمات والأعمال وصلت 14.7 مليار دولار بنمو 25%.

الخدمات السحابية ارتفعت إلى 17.4 مليار دولار بنمو 30%.

خدمات الحوسبة والإكس بوكس بلغت 14.1 مليار دولار بنمو 9%.

نمو مبيعات أجهزة إكس بوكس 172%.

أهم أرقام مايكروسوفت في العام 2021 كاملًا:

إيرادات وصلت 168.1 مليار دولار بنمو 18%.

وصل الدخل التشغيلي إلى 69.9 مليار دولار بنمو 32%.

وصل صافي الدخل إلى 61.3 مليار دولار بنمو 38%.

المصدر:

Microsoft