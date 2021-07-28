ألفابت تجني 62 مليار دولار في الربع الأخير مع نمو قدره 62%

أعلنت شركة جوجل الأم، ألفابت ، عن تحقيق إيرادات بقيمة 61.88 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2021 بنمو قدره 62% عن نفس الفترة من العام 2020. لتضرب التوقعات المالية بعرض الحائط، حيث كانت تشير إلى إيرادات بنحو 56.16 مليار فقط.

واستطاعت جوجل تحقيق أرقام كبيرة بفضل نمو الإعلانات 69% لتصل إيراداتها الإعلانية من كافة المنصات والخدمات إلى 50.44 مليار دولار في الربع الثاني من 2021 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

فيما ارتفعت إيرادات يوتيوب بنسبة 83% لتصل 7 مليارات دولار في الربع الثاني من 2021، وذلك بفضل ارتفاع مشاهدات التطبيق على كافة المنصات لاسيما التلفزيونات. حيث أشارت الشركة إلى أن هناك 120 مليون مستخدم يشاهدون يوتيوب على أجهزة التلفاز شهريًا، كما أن عدد مشاهدات مقاطع Shorts القصيرة وصل 15 مليار مشاهدة مقارنة مع 6.5 مليار مشاهدة قبل 3 أشهر. وهذه الأرقام ساهمت بوصول إيرادات يوتيوب فقط لإيرادات نتفليكس تقريبًا التي بلغت 7.34 مليار دولار في الربع الأخير.

وشهدت ألفابت نموًا في قطاع الخدمات السحابية مع إيرادات بلغت 4.63 مليار دولار، مقارنة مع 3.01 مليار دولار في العام السابق.

أهم أرقام ألفابت في الربع الثاني 2021:

إيرادات بلغت 61.88 مليار دولار بنمو قدره 62%.

إيرادات إعلانات جوجل وصلت 50.44 مليار دولار بنمو 69%.

وصلت الإيرادات من محرك البحث وخدمات جوجل إلى 35.85 مليار دولار.

إيرادات يوتيوب بلغت 7 مليارات دولار بنمو 83% عن نفس الفترة من العام الماضي.

إيرادات الخدمات السحابية 4.63 مليار دولار مقارنة مع 3.01 مليار دولار في الربع الثاني من 2020.

الدخل التشغيلي 19.36 مليار دولار.

صافي دخل بقيمة 18.53 مليار دولار.

المصدر:

Alphabet