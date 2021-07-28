آبل تعلن عن أرقام قياسية في الربع الأخير مع نمو مبيعات آيفون 50%

كشفت شركة آبل قبل قليل عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2021 الذي انتهى في 26 يونيو الماضي، وقد شهدت النتائج تحقيق إيرادات قياسية بنمو بلغت نسبتها 36% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع مبيعات آيفون بنحو 50%.

وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بقيمة 81.4 مليار دولار في الربع الثالث، ساهمت بدورها في تحقيق سيولة نقدية بقيمة 21 مليار دولار. لتتخطى بذلك توقعات المحللين التي توقفت عند 73.3 مليار دولار. وكان نمو مبيعات الشركة في الصين بنسبة 58% سببًا رئيسيًا في النمو الكبير للإيرادات هذا الربع، حيث تمكنت الشركة من تحقيق 14.76 مليار دولار هناك.

وحققت آبل نموًا في الإيرادات في كافة قطاعاتها، حيث نمت مبيعات آيفون بواقع 49.78%، ومبيعات آيباد بواقع 12%، وماك بواقع 16%، كما ارتفعت مبيعات الخدمات والمنتجات الأخرى بنسبة 40%.

كما استطاعت آبل جلب 150 مليون مشترك جديد في خدماتها سهموا في نمو الخدمات 33%، حيث تمتلك الشركة الآن نحو 700 مليون مشترك باشتراكات مدفوعة على خدماتها المختلفة.

أرقام ربع آبل الثالث لعام 2021:

نمو 36% في الربع الثالث من 2021 مقارنة مع الربع الثالث في 2020.

إيرادات آبل بلغت 81.4 مليار دولار.

مبيعات آيفون 39.57 مليار دولار بزيادة 49.78% عن العام السابق.

إيرادات الخدمات وصلت 17.48 مليار دولار بنمو 33%.

إيرادات أجهزة ماك بلغت 8.24 مليار دولار بنمو 16%.

إيرادات أجهزة آيباد وصلت إلى 7.37 مليار دولار بنمو 12%.

نمو الخدمات 33%.

الخدمات والمنتجات الأخرى بلغت إيراداتها 8.76 مليار دولار بنمو 40%.

هامش الربح 43.3%.

السيولة التشغيلية النقدية 21 مليار دولار.

أعادت الشركة 29 مليار دولار لملاك الأسهم بواقع 0.22 دولار لكل سهم.

المصدر:

Apple