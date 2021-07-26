سامسونج ستستخدم شاشات The Wall لبناء استديوهات افتراضية لشركات الإنتاج السينمائي

كشفت شركة سامسونج عن توقيعها شراكة مع مجموعة CJ ENM للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، لاستخدام شاشاتها التلفزيونية بتقنية MicroLED والمعروفة باسم The Wall ، لتطوير استديوهات انتاج افتراضية للتصوير.

وتعتبر مجموعة CJ ENM من أشهر منتجي الأعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية في العالم وأحد أكبر المنتجين في آسيا، ويُعد فيلم Parasite الكوري الذي نال جائزة أوسكار لأفضل فيلم للعام الماضي من إنتاجها.

وتستخدم شركات الإنتاج غالبًا الشاشة الخضراء أو الكروما لتصوير المشاهد التي يصعب تصويرها في الطبيعة ومن ثم تحريرها خلال عملية المونتاج واستبدال الشاشة الخضراء بمشاهد طبيعية، وتستخدم هذه اللمسات في الكثير من الأحيان خلال أفلام ومسلسلات الخيال العلمي أو الحركة بسبب صعوبة تصوير المشاهد على أرض الواقع أو حتى الحصول على لقطات حقيقية في الفضاء مثلًا أو للقفز بين المباني، لكن هذا الأمر في طريقه للتغيير.

وستعمل الشراكة بين سامسونج و CJ ENM على تجهيز أماكن التصوير أو الاستديوهات بشاشات عملاقة يتم خلالها عرض المشاهد والمؤثرات أثناء التصوير، وبالتالي الحصول على لقطات أكثر واقعية أثناء احاطة المشاهد على الشاشات بالممثلين.

وستساعد تقنية MicroLED الخاصة بشاشات The Wall في تجهيز الاستديوهات بمرونة عالية، خاصة وأن تقنيتها تعتمد على تجميع شاشات صغيرة الحجم بجانب بعضها البعض وتحويلها إلى شاشة كبيرة، وكلما زادت الحاجة لشاشة أكبر يتم استخدام شاشات أصغر لإضافتها سواء كان ذلك أفقيًا أم عموديًا أو حتى دائريًا.

شاشة بقياس 1000 بوصة ستضعها سامسونج في استديوهات CJ ENM

ستقوم سامسونج بموجب الشراكة بالمساهمة في وضع شاشة بطول 20 متر تقريبًا وارتفاع يصل إلى 7 أمتار – أي بقياس 1,000 بوصة – داخل استديوهات CJ ENM، وستدعم الشاشة عرض المحتوى بدقة تصل إلى 16K – وهو محتوى غير متوفر حتى الآن. كما ستوفر الشاشة دعم تقنية HDR10+ لتوفير صورة وعمق أكبر، وستدعم معدل إطارات 23.976 هرتز، 29.97 هرتز، و59.94 هرتز، لتتناسب مع كاميرات التصوير العادية للأعمال التلفزيونية والكاميرات السينمائية عند تصوير الأفلام.

يُشار أن استخدام الاستديوهات الافتراضية لتصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية يُشكل نقلة كبيرة في قطاع الإنتاج، كونه يساهم في الاستغناء عن النظام التقليدي للاستديوهات الداخلية مع الشاشة الخضراء، ويوفر جودة ودقة تصوير عالية ومتناسقة.

المصدر:

Samsung Newsroom