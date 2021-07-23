سناب شات يحظى بأكبر نمو للمستخدمين اليوميين والعدد يقترب من 300 مليون

كشفت سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات المعروف، عن أرقام الربع المالي الثاني من 2021، حيث شهدت نموًا في عداد المستخدمين واقتراب الرقم من 300 مستخدم نشط يوميًا.

وقد وصل سناب شات إلى 293 مليون مستخدم نشط يوميًا ما يعادل نموًا بقيمة 23% مقارنة مع الربع الثاني من 2020، ويمثل أعلى نمو للشركة منذ سنوات.

وساهم النمو في عدد المستخدمين النشطين يوميًا في زيادة إيرادات سناب شات بنسبة 116% ووصولها إلى 982 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى نمو بين الشركات التقنية والشبكات الاجتماعية خلال الفترة الماضية حتى الآن.

ووفقًا لما أشار له مؤسس سناب، فإن عدسات الواقع المعزز على التطبيق تحظى باهتمام نحو 200 مليون مستخدم يوميًا.

وأضاف لتصميم 200 ألف صانع محتوى وعدسات يستخدمون استديو Lens Studio الخاصة بالشركة لبناء عدسات الواقع المعزز للتطبيق.

بينما ساهمت جائحة كورونا في نمو عدد المستخدمين على كافة الشبكات الاجتماعية، إلا أن الزيادة التي حققها سناب في الربع الأخير فاقت جميع التوقعات وتغلبت على الشبكات الأخرى من حيث النمو.

أرقام سناب شات:

نمو في الإيرادات بقيمة 116% خلال الربع الثاني من 2021.

إيرادات بقيمة 982 ميون دولار في الربع الثاني من 2021.

خسائر تشغيلية بقيمة 193 مليون دولار.

صافي خسائر 152 مليون دولار، وهي أقل من نفس الفترة في 2020 بواقع 53%.

وصول عدد المستخدمين إلى 293 مليون مستخدم نشط يوميًا.

المصدر:

Snap