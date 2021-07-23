تويتر تحقق أسرع نمو في الإيرادات منذ 2014 وبواقع 74%

أعلنت منصة تويتر عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2021 بتحقيق إيرادات بلغت 1.19 مليار دولار أمريكي، لتتفوق بذلك على توقعات الشركة والمحللين الفترة الماضية مع 1.07 مليار دولار أمريكي. وتحقق نموًا بنسبة 74% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

وجاءت أرقام تويتر المالية في الربع الثاني من عام 2021 بفضل وصول عدد المستخدمين إلى 206 مليون مستخدم نشط يوميًا.

ولاعتمادها على الإعلانات كمصدر دخل أساسي، فقد كانت قيمة الإيرادات الإعلانية 1.05 مليار دولار من قيمة الإيرادات الإجمالية 1.19 مليار دولار. وتُمثل هذه القيمة نموًا بقيمة 87% في الإيرادات الإعلانية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغت نسبة الإيرادات من الولايات المتحدة 653 مليون دولار بنمو 79% عن العام الماضي، بينما وصلت قيمة الإيرادات من خارج الولايات المتحدة 537 مليون دولار بنمو 69%.

وتمثلت الإيرادات الأخرى من مزايا مثل توثيق الحسابات المدفوعة وغيرها بقيمة 137 مليون دولار، بنمو قدره 13% عن العام الماضي.

أرقام تويتر المالية خلال الربع الثاني من 2021:

نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 206 مليون، مقارنة مع 199 مليون من الربع الأول و186 مليون في الربع الثاني من 2020.

وصول عدد المستخدمين العالميين إلى 169 مليون مستخدم نشط يوميًا، ومن داخل الولايات المتحدة إلى 37 مليون مستخدم.

وصول إيرادات الشركة 1.19 مليار دولار.

نمو الإيرادات الإعلانية 87% ووصولها إلى 1.05 مليار دولار.

قيمة الإيرادات من داخل الولايات المتحدة 653 مليون دولار بنمو 79%.

قيمة الإيرادات من خارج الولايات المتحدة 537 مليون دولار بنمو 69%.

قيمة الإيرادات غير الإعلانية بلغت 137 مليون دولار بنمو قدره 13% عن الربع الثاني من العام الماضي.

وصول صافي الدخل إلى 66 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021.

تتوقع تويتر وصول إيرادات الربع الثالث من 2021 بين 1.22 مليار دولار و 1.3 مليار دولار، كما تتوقع أن يصل هامش الخسائر التشغيلية لتكون بين صفر و50 مليون دولار.

يُشار أن سناب شات حقق نتائج قياسية خلال الربع الأخير وتفوق على تويتر من حيث عدد المستخدمين بوصوله إلى 293 مليون مستخدم نشط يوميًا.

المصدر:

Twitter