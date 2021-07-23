“تزويد” منصة عربية متخصصة في حلول كتابة المحتوى

انطلقت منصة تزويد ، المتخصصة في تقديم حلول كتابة المحتوى، لمساعدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على استراتيجيات التسويق بالمحتوى، حيث تسعى لتقديم خدمات كتابة المحتوى بأسرع وقت وأفضل جودة وفقًا لما أشارت إليه.

وتشير التقارير إلى أن حجم سوق المحتوى يقارب 270 مليار دولار بين عامي 2020 و 2024، بسبب اعتماد الشركات على التسويق بالمحتوى في الترويج وجذب الجمهور. وتقول تزويد إن إنطلاق المنصة جاء من الحاجة للحصول على كاتب مميز، وصعوبة الحصول على محتوى مميز، ووجود منصات رقمية بلا محتوى مستدام، فضلًا عن المغامرة مع كتاب مستقلين، واستغراق وقت طويل أحيانًا في الحصول على محتوى احترافي.

تعمل تزويد على إرضاء العميل والكاتب في نفس الوقت، من خلال احتضان أفضل كتاب المحتوى بعض خضوعهم لاختبارات لقياس قدراتهم ومن ثم توفيرهم للعميل.

وتقول المنصة حول هذه الآلية: “تزويد تضمن لك أن كل الكتاب مبدعين، ولأجل ضمان جودة الكتابة في تزويد فإن قبول الكاتب لا يكون إلا باجتياز اختبار أولي يؤهله لخدمة عملاء تزويد، وبعد القبول وتنفيذ عدة مشاريع يخضع الكُتاب إلى مراجعة دورية للتأكد من تقييم العملاء، ثم الاكتفاء بذوي التقييم العالي، بحسب عدة معايير ورقابة متقدمة. هذه المعايير جعلت عملاء تزويد يحظون بمزايا متنوعة.”

وتُشير المنصة إلى نجاحها في جذب عملاء ينتمون إلى قطاعات متنوعة منذ إطلاقها، حيث تستهدف العملاء من الوزارات والجهات الحكومية، شركات الإنتاج، شركات القطاع الخاص، والمبادرات والجهات غير الربحية، فضلًا عن الأفراد ورواد الأعمال.

تُعد المنصة شقيقة لموقع التدوين العربي زد، ما يعني منح عملائها أفضلية في الوصول إلى جمهور جديد إذا اختاروا نشر محتواهم في الموقع وفقًا لما أشارت له المنصة.