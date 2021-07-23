أصحاب PS5 سيحصلون على اشتراك مجاني لمدة 6 شهور على خدمة Apple TV+

أعلنت سوني عن وصول خدمة آبل للمحتوى المرئي Apple TV+ لأجهزة بلايستيشن 5 “PS5”، وتقديم اشتراك مجاني للمستخدمين في الخدمة لمدة 6 أشهر كاملة.

وستتيح هذه الخطوة لأصحاب أجهزة PS5 الاشتراك في الخدمة للحصول على 6 شهور تجريبية من الآن وحتى 22 يوليو العام المقبل، على أن يتم بعدها خصم اشتراك شهري مقابل 6 دولارات في حال استمرار الاشتراك بالخدمة لما بعد الشهور التجريبية، فيما لن يتم خصم أي مبلغ في حال تم إلغاء الاشتراك قبل نهاية الفترة التجريبية.

ويلزم للاستفادة من الخدمة وجود حساب بلايستيشن PlayStation Network لدى المستخدمين الراغبين بالاشتراك، بجانب حساب آبل Apple ID.

سيكون بإمكان المستفيدين من خدمة Apple TV+ متابعة أحدث أعمال آبل للمحتوى المرئي مثل المسلسل الكوميدي Ted Lasso ومسلسل الفانتازيا See، وغيرها من الأعمال من أفلام ومسلسلات.

المصدر:

PlayStation