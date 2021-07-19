علماء اليابان يحطمون الرقم القياسي في سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت

توصل علماء في المعهد الياباني الوطني للمعلومات وتقنيات الاتصال إلى رقم قياسي جديد في سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت بسرعة بلغت 319 تيرابت في الثانية، ليحطموا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل قبل عام.

كان الرقم القياسي السابق لسرعة الإنترنت قد بلغ 179 تيرابت في الثانية، حيث تمكن فريق علماء من اليابان وبريطانيا من تحقيق هذا الرقم في أغسطس 2020، لكن الرقم الجديد حطم الرقم السابق بسرعة تصل إلى الضعف.

وتمكن فريق في المعهد الياباني الوطني للمعلومات وتقنيات الاتصال من الوصول إلى هذا الرقم من خلال استخدام خطوط من الألياف البصرية (فايبر) مع 4 نوى بدلًا من نواة واحدة، واستطاع الفريق نقل البيانات لمسافة تحاكي ما طوله 3 كيلومترات دون أي تأثير على جودة البيانات أو سرعة النقل خلال سريانها في الخطوط.

ورغم إن هذه الأخبار تبشر بالخير، لكن من غير المتوقع استخدام سرعات مشابهة تجاريًا خلال العقد الحالي، وربما تظهر هذه السرعات مع وصول الجيل السادس أو السابع للاتصالات.

المصدر:

Vice