زووم تستحوذ على شركة الاتصالات السحابية Five9 مقابل 14.7 مليار دولار

أعلنت شركة زووم التي حققت نموًا هائلًا منذ تفشي وباء كورونا، عن استحواذها على شركة Five9 المتخصصة في مراكز الاتصال السحابية، وذلك مقابل 14.7 مليار دولار أمريكي.

يعد استحواذ زووم على Five9 هو أول استحواذ لشركة خدمات الفيديو، وستعمل الشركة المستحوذ عليها كوحدة خاصة تحت الشركة الأم.

ويأتي هذا الاستحواذ للتوسع في مجال خدمات مراكز الاتصال السحابية الذي تبلغ قيمته نحو 24 مليار دولار وتعتبر Five9 أحد رواده حول العالم مع خبرة تفوق 20 سنة، حيث تمتلك أكثر من 2000 عميل حول العالم بينهم شركات مثل Salesforce و Under Armour، وتقوم بمعالجة أكثر من 7 مليارات مكالمة بشكل سنوي.

لن يكون تأثير الاستحواذ الجديد مباشرًا على زووم خاصة وأن الشرك المستحوذ عليها تركز على تقديم خدماتها للشركات والمؤسسات، لكن من الممكن بدء تقديم خدمة مركز اتصال سحابي بعد الاستحواذ لكن عبر الفيديو من خلال دمج بعض خدمات الشركتين معًا، بدلًا من الأسلوب التقليدي لمراكز الاتصال بالاعتماد على الصوت.

المصدر:

Zoom