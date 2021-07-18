كيفية استخدام Google Search Console لتحسين موقعك في محركات البحث؟

تعد Google Search Console أداًة قويًة يمكن لأصحاب الأعمال والمسوقين ومتخصصي تحسين محركات البحث استخدامها لزيادة التواجد الرقمي لمتاجرهم الإلكترونية، أو مواقعهم، وزيادة حركة المرور عليها، في الأسطر التالية سنتعرف على ما هي أدوات مشرفي المواقع جوجل Google Search Console وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة لمتجرك الإلكتروني مع تعزيز المبيعات عبر رفع ترتيب متجرك.

ما هي أدوات مشرفي المواقع؟

أدوات مشرفي المواقع أو Google Search Console هي عبارة عن منصة مجانية تساعد المسوقين، والمتخصصين في تحسين محركات البحث على تتبع أداء تحسين محركات البحث وتحليلها، كما تساعدهم على تحديد المشكلات الفنية، وأداء المواقع، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل جعل موقع الويب أو المتجر أكثر ملاءمة لمحركات البحث.

كيفية استخدام Google Search Console لتحسين محركات البحث

تعتبر معرفة كيفية استخدام Google Search Console بالطريقة الصحيحة، بمثابة كلمة المرور التي ستساعدك على تحويل المعلومات القيمة في جوجل كونسول إلى رؤى عملية لاستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك. سنغطي أشهر الطرق لاستخدام هذه المنصة المجانية، كي تحصل على ترتيب أعلى، وزيادة حركة المرور إلى متجرك، أو موقعك، وإنتاج محتوى عالي الجودة.

أرشفة الصفحات أو إعادة أرشفتها

كي يتم عرض أي صفحة في محرك البحث جوجل يجب أن يتم أرشفتها (فهرستها) أولًا، ولفهرسة الصفحة، يجب أن تزحف إليها روبوتات جوجل. يمكنك معرفة الصفحات التي تمت أرشفتها من جوجل كونسول، ومعرفة سبب عدم أرشفة صفحات معينة. انقر على علامة البحث التي تجدها في الأعلى وانسخ رابط الصفحة التي تُريد التأكد من أنها مؤرشفة في جوجل، وإذا لم تكن كذلك فيمكنك تقديم طلب إعادة الفهرسة.

تحسين تصنيف الكلمات الرئيسية ذات الأداء الضعيف

غالبًا ما تسمع ريادي الأعمال يتحدثون عن أهمية الظهور في الصفحة الأولى من محرك البحث جوجل. بالطبع الصفحة رقم 1 أفضل من الصفحة رقم 2، حيث إن معظم الأشخاص لا ينظرون إلا إلى النتائج الموجودة في الصفحة الأولى غالبًا ثم الثانية أحيانًا. عبر استخدام Google Search Console ستتمكن من العثور على الكلمات الرئيسية التي يحتل موقع الويب الخاص بك ترتيباً جيداً بالنسبة لهذه الكلمات، ولكنها ليست بالمرتبة الأولى أو الثانية، لتتمكن من تحسينها.

من لوحة معلومات جوجل كونسول انتقل إلى performance ومن هناك ستتمكن من تحديد متوسط نسبة النقر إلى الظهور CTR، ومتوسط موضع الإعلان. ستلاحظ أنه كلما ارتفع ترتيبك كلما كانت نسبة النقر إلى الظهور أفضل، ومن performance ستتمكن من معرفة الكلمات المفتاحية التي تحتل مرتبة جيدة.

للقيام بذلك، يجب عليك أن تقوم بتصفية النتائج بحيث ترى الكلمات الرئيسية التي تحتل مرتبة أعلى من 8 فقط. يتيح لك العثور على الكلمات المفتاحية المهمة التي لا تحتل مرتبة جيدة إمكانية تحسينها من خلال التعديل على العنوان، أو النص، أو إضافة بضع روابط أخرى للصفحة، لتتقدم في الترتيب وتحصل على المزيد من النقرات على متجرك أو موقعك الإلكتروني.

تحسين نسبة النقر على الظهور CRT على الصفحات ذات الزيارات الجيدة

يمنحك الترتيب الأول، أو الثاني لكلمة رئيسية ما إمكانية الحصول على المزيد من النقرات، لكنه لا يضمن تحسين نسبة النقر إلى الظهور. من خلال performance يمكنك العثور على الصفحات ذات الترتيب الجيد التي لا تحصل على معدلات النقر التي يجب أن تكون عليها. قم بتصفية النتائج حسب الموضع الأقل من 3.1 وستتمكن من معرفة الكلمات الرئيسية ذات الأداء المنخفض بالنسبة للنقر إلى الظهور. بعد العثور على الصفحات التي لا تحصل على نسبة النقر إلى الظهور التي تتوقعها، يجب عليك إيجاد طريقة لتحسينها، وأفضل مكان للبدء هو البحث عن الكلمة الرئيسية على جوجل، ورؤية النتائج التي تحصل عليها.

عندما تبحث في جوجل عن الكلمة الرئيسية ذات نسبة النقر إلى الظهور المنخفضة، ستتمكن من معرفة سبب ضعف أدائها، ولماذا لا يتم النقر عليها.

إصلاح مشكلات خريطة الموقع Sitemap

كي تقوم جوجل بترتيب موقع الويب الخاص بك، يجب أن تكون قادرة على فهم ما تقوم بإجرائه في موقعك، وطريقة تنسيقه.

تعرض لك أداة Google Search Console أي أخطاء في ملفات Sitemap الخاصة بمتجرك، أو موقعك، ويمنحك المعلومات التي تحتاجها لإجراء الإصلاحات في حال حدوث أي مشاكل. من خلال النقر على التغطية “coverage” من الشريط الجانبي، ستتمكن من رؤية أي أخطاء لديك في خرائط الموقع، والصفحات التي يتم استبعادها.

بعد التمرير للأسفل سترى تفاصيل الأخطاء، وعدد الصفحات التي تؤثر عليها، انقر فوق نوع الخطأ لمعرفة الصفحات الفردية التي تأثرت. الآن بعد أن عرفت الأخطاء التي لديك، والصفحات التي تؤثر عليها، يمكنك البدء في إصلاحها، وإذا بحثت عن الخطأ في محرك بحث جوجل، فستجد شرحاً له وكيف يمكنك إصلاحه.

اعثر على المحتوى الذي يحصل على روابط خلفية Backlinks

الروابط الخلفية أو كما تسمى Backlinks هي أحد العوامل الرئيسية التي تأخذها جوجل بعين الاعتبار، وهي إحدى الطرق التي تُقيم بها جوجل متجرك. إذا كتبت محتوى جيد فسيرغب الآخرون في وضع الرابط في محتواهم ومواقعهم، مما يؤدي إلى كسب ثقة جوجل، وبالتالي تحسين محركات البحث.

باستخدام Google Search Console يمكنك العثور على المحتوى الذي يجذب روابط خلفية عالية الجودة، وبالتالي إنشاء المزيد من هذا المحتوى. للدخول إلى الروابط الخلفية، حدد خيار الروابط Links من الشريط الجانبي، ثم قم بتوسيع الروابط الخارجية External links. من هنا، يمكنك معرفة عدد المواقع التي ترتبط بصفحة معينة من صفحات موقعك، وعدد الروابط الموجودة، إذا لاحظت أن نوعًا معينًا من المحتوى يحصل على روابطٍ خارجيةٍ كثيرةٍ، فيمكن أن يمنحك هذا فكرًة جيدًة عن المحتوى الذي تحتاج إلى إنتاجه من أجل زيادة عدد الروابط الخارجية.

تعرف على معلومات حول الروابط الداخلية

ليست الروابط الخارجية فقط هي التي تساعد متجرك على كسب ثقة جوجل، بل إن الروابط الداخلية تلعب دورًا كبيرًا أيضًا. بالعودة إلى صفحة Links في Google Search Console يمكنك مشاهدة الروابط الداخلية ومعرفة الصفحات التي تحتوي على غالبية الروابط الخاصة بك، يمكن أن يكون هذا مفيدًا في العثور على المحتوى المنسي الذي لا يخدم أي غرض. إذا كانت لديك صفحات مهمة لا تحصل على روابط داخلية فهذا يمنحك فرصة جيدة لوضع الروابط بها، وإظهارها لجوجل على أنها صفحات مهمة على متجرك، أو موقعك الإلكتروني. بالمقابل إذا وجدت صفحة ذات محتوى قديم منسي، ولا تخدم غرضًا كبيرًا، فيمكنك حذفها، ولكن تأكد أولًا من أنها لا تحصل على الكثير من الزيارات.

تحسين الصفحات التي تفقد حركة المرور مع الوقت

لا يعني مجرد حصول صفحة ما على زيارات جيدة بعد نشرها بفترة قصيرة على أن أعداد الزيارات ستبقى كما هي مع مرور الوقت. تمنحك Google Search Console الأدوات اللازمة لمعرفة الصفحات التي تفقد حركة المرور كي تتمكن من توجيهها نحو الاتجاه الصحيح مرًة أخرى. من خلال العودة إلى قسم الأداء performance ستتمكن من متابعة حركة المرور الخاصة بمتجرك على فترات مختلفة. يمكن أن تمنحك هذه المعلومات فكرة جيدة عن الاتجاه الذي يتجه إليه متجرك.

إذا كانت إحدى صفحاتك تفقد عدد الزيارات، فربما حان الوقت لتحديثها، وإيجاد طرق لمنحها حياةً جديدةً.

اكتشاف كلمات الهاتف المحمول

نمت عمليات البحث عبر الأجهزة المحمولة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتشكل الآن قرابة 57% من حركة المرور على الإنترنت. هذا يعني أنه يتوجب عليك التفكير بالكلمات الرئيسية للجوال ووضعها بالأولوية. تمنحك أداة Google Search Console الأدوات اللازمة للقيام بذلك عن طريق صفحة الأداء، التي تمنحك إمكانية تحديد نوعية الجهاز المستخدم من قبل مشاهدي موقعك، ومعرفة الكلمات الرئيسية سواء كانت لسطح المكتب، أو الجوال، أو الجهاز اللوحي، والتركيز عليها حسب الأولوية التي تعود أولًا لأجهزة الجوال.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر:

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