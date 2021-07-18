سامسونج تعمل على تصنيع هواتفها في باكستان

وقعت شركة سامسونج اتفاقية تعاون مع شركة Lucky Motor Corporation الباكستانية تسمح بتصنيع هواتف الأولى في مصانع الثانية في منطقة ميناء قاسم في باكستان.

ونتجت شركة Lucky Motor Corporation عن تعاون بين Lucky Corporation و Kia Motors – مصنعة السيارات الشهيرة، لكن مع الاتفاقية الجديدة سيتم إعادة تنسيق المصانع التي سيتم استخدامها لإنتاج هواتف سامسونج لهذا الغرض بدلًا من كونها مخصصة لإنتاج قطع السيارات وغيرها.

وجاءت خطوة سامسونج لتصنيع هواتفها في باكستان بعد القوانين الجديدة التي فرضتها الدولة على المنتجات الخارجية لتعزيز نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مثلما فعلت الهند مسبقًا، وهو الأمر الذي سيساعد الشركة الكورية على إنتاج الهواتف بتكاليف أقل وتسهيلات حكومية أكثر، ما يعني انخفاض تكاليف الهواتف وبالتالي طرحها بسعر أقل والحصول على إقبال أكثر، ما يضع أساس قوي للشركة في باكستان.

ويهدف برنامج الحكومة الباكستانية لتعزيز الصناعة المحلية لجعل 80% من الهواتف التي يتم بيعها في البلاد مصنوعة محليًا.

كانت الشركات الصينية المنافسة مثل فيفو وأوبو قد افتتحت مصانعها الخاصة في باكستان لإنتاج الهواتف المباعة محليًا هناك، في أحد أكبر الأسواق العالمية.

سبق وافتتحت سامسونج أكبر مصانعها في الهند وركزت تصنيعها للهواتف الذكية هناك بعد برامج الحكومة الهندية لدعم تصنيع الأجهزة الإلكترونية محليًا، وهذا الأمر الذي ربما تطبقه الشركة الكورية خلال الفترة القادمة لتعزيز تصنيعها في باكستان من خلال بناء مصانعها الخاصة بدلًا من الاعتماد على الإنتاج في مصانع الشركات الأخرى.

المصدر:

Sam Mobile