فيس بوك تتيح خدمة الدفع Facebook Pay على المتاجر الأخرى

كشفت شركة فيس بوك عن إتاحة خدمة الدفع Facebook Pay على متاجر الطرف الثالث لتمكين المستخدمين من الدفع للمنتجات والخدمات في المواقع الأخرى، بعد سنتين تقريبًا على إطلاقها.

كانت الشركة قد أتاحت الخدمة للمستخدمين والمتاجر على منصاتها فقط، لكنها ستبدأ الآن بإتاحة الخدمة للمتاجر على منصات أخرى مثل شوبيفاي، ليصبح بإمكان المستخدمين الدفع عبر حساباتهم في Facebook Pay بداية من أغسطس في الولايات المتحدة.

وستتيح فيس بوك للمهتمين إضافة بوابة الدفع الخاصة بخدمتها إلى مواقعهم الخاصة ومتاجرهم، أو استخدامها على متاجر منصات مثل شوبيفاي مع إمكانية وصولها لمنصات أخرى في المستقبل القريب.

وتعني هذه الخطوة من الشركة تحولها إلى محفظة رقيمة بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن جميع الدفعات التي تصل عبر FacebookPay من المنصات الأخرى تستوجب امتلاك صاحب المتجر حساب على خدمتها للدفع.

المصدر:

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