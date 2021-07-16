شاومي تتخطي آبل وتصبح ثاني أكثر الشركات بيعًا للهواتف الذكية

منذ اختفاء هواوي بعد وصولها للقمة قبل عامين بعد العقوبات الأمريكية التي تلقتها، تغيرت الكثير من الأمور في عالم الهواتف الذكية بعيدًا عن بقاء سامسونج على صدارة أكثر الشركات مبيعًا للهواتف، وأصبح آخر هذه التغيرات وصول شاومي للمركز الثاني وتخطي آبل في الربع الثاني من 2021.

وشهدت احصائيات Canalys، المتخصصة في أبحاث السوق، تربع سامسونج على صدارة أكثر الشركات تصديرًا للهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام 2021، الذي شهد نموًا قدره 12% عن نفس الفترة من 2020 في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، بعد عودة الأجواء نسبيًا إلى طبيعتها بتخفيف الحظر العام في أغلب الدول والعودة للحياة الطبيعية.

وتمكنت سامسونج من الحصول على 19% من الحصة السوقية خلال الربع الثاني بنمو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما جاءت شاومي ثانيًا خلال الربع الثاني من 2021 بحصة سوقية بلغت 17% وبنمو هو الأعلى منذ سنوات وبنسبة 83%.

شركة آبل بدورها حافظت على نفس المبيعات تقريبًا مع نمو 1% فقط، ساهم ببقاء حصتها السوقية عند 14% الربع الماضي.

وقد جاءت أوبو وفيفو رابعًا وخامسًا بحصة سوقية 10% لكليهما، بنمو مبيعات الأولى 28% والثانية بنحو 27% خلال نفس الفترة.

كانت أوبو قد ضمت ون بلس لها خلال الشهر الماضي، لذا من المتوقع رفع أرقامها مستقبلًا من خلال العلامة التجارية.

المصدر:

Canalys