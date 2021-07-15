نتفليكس ربما تطلق خدمة ألعاب على منصتها خلال العام المقبل

يبدو أن شبكة نتفليكس ترغب بالتوسع أكثر لمجالات بدلًا من الاستمرار في بث الأفلام والمسلسلات والعروض التلفزيونية، لتدخل عالم الألعاب الملتهب بين منافسة كبرى الشركات العالمية من خلال خدمة بث ألعاب العالم المقبل.

فوفقًا لموقع Bloomberg، قامت الشركة بتعيين مايك فيردو، المدير السابق في شركة EA وفي شركة نظارات الواقع Oculus، ليكون نائبًا لمدير الشركة لتطوير الألعاب.

وترغب نتفليكس في إطلاق خدمة بث الألعاب العام القادم لتقديم تجربة إضافية للمستخدمين، فبحسب التقارير لن تطلق الشركة تطبيقًا منفصلًا للخدمة بل ستكون في قسم إضافة ضمن التطبيق الأساسي، كما أنها لن تقوم بتغريم المستخدمين رسومًا إضافية مقابل الخدمة، لكن من غير المعروف إذا كانت ستقرر رفع قيمة الاشتراكات بالكامل فيما بعد أم ستبقيها على حالها.

تأتي هذه الخطوة من نتفليكس في ظل بحثها عن استمرار النمو مع ظهور منافسين على مستوى عال في قطاع بث المسلسلات والأفلام وزيادة حدة المنافسة بين كبرى الشبكات مثل ديزني وHBO، لكنها كذلك تتوجه إلى قطاع آخر قوي مع كثير من المنافسين وعلى رأسهم أمازون التي تمتلك هي الأخرى خدمة بث منافسة جدًا.

يُشار أن الشركة قامت مسبقًا بتطوير ألعاب بالمشاركة مع استديوهات الألعاب مبنية على أعمالها التلفزيونية وأفلامها، لكنها كانت ضمن تطبيقات منفصلة وبشكل جزئي، أما الآن ترغب بدخول عالم بث الألعاب كخدمة مستمرة مع العديد من الألعاب والتجارب وبشكل مختلف كليًا عن السابق.

المصدر:

Bloomberg