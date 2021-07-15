ماسنجر فيس بوك يضيف الرموز التعبيرية الصوتية إلى التطبيق

أعلنت فيس بوك اليوم، قبيل انطلاق يوم الرموز التعبيرية “الإيموجي” العالمي، عن إطلاق خاصية الرموز التعبيرية الصوتية على تطبيق ماسنجر.

وسيبدأ تطبيق ماسنجر بإصدار أصوات عند استخدام هذه الخاصية، بمعنى أنه في حال قيام أحد الأصدقاء بإرسال إيموجي الطبول سيصاحبه صوت طبول، وهو الحال على سبيل المثال مع أيقونات ثانية مثل أيقونات الضحك وغيرها.

تعيد هذه الخاصية من فيس بوك الأذهان إلى تطبيقات ماسنجر ياهوو ومايكروسوفت التي اندثرت منذ سنوات بعد ظهور خدمات المراسلة الجديدة، حيث كانت بعض الأيقونات تصدر أصواتًا تحاكي الشكل مثل صوت القبلة.

ربما يرى البعض في هذه الإضافة فكرة جيدة للتفاعل بين الأصدقاء، إلا أن البعض الآخر سيرى فيها ازعاجًا خاصة في الأماكن التي تحوي عدة أشخاص.

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