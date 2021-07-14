مايكروسوفت تكشف عن نسخة ويندوز 10 سحابية تحت اسم Windows 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خدمة سحابية جديدة باسم Windows 365 تضاف إلى قائمة خدماتها، وهي خدمة سطح مكتب بعيد توفر نظام ويندوز 10 للمستخدمين على أي جهاز؛ بمعنى أن المستخدم سيكون قادرًا على استخدام جهاز افتراضي مع نظام ويندوز داخل جهازه الخاص.

ويشبه النظام امتلاك جهاز حاسوب سحابي مع كافة الإمكانيات يعمل بنظام ويندوز 10 الخاص بمايكروسوفت، ويتيح الوصول إليه والاستفادة من نظام مهما اختلف نظام التشغيل الأساسي للمستخدم ونوع الجهاز، سواء كان الوصول إليه من خلال نظام ماك أو لينوكس أو كروم، وأجهزة مثل كروم بوك أو أجهزة لوحية بنظام أندرويد أو آيباد، فمهما اختلف الجهاز والنظام أصبح بإمكان المستخدمين التمتع بكافة مواصفات ويندوز 10 سحابيًا عبر أجهزة افتراضية.

ومن المنتظر أن تحصل خدمة Windows 365 على ترقية خاصة خلال الفترة القادمة تتيح معها ويندوز 11 الجديد الذي أعلنت عنه مايكروسوفت قبل أيام.

وقامت مايكروسوفت ببناء وتطوير الخدمة الجديدة بالاعتماد على تقنيتها السحابية آجور لسطح المكتب البعيد أو Azure Virtual Desktop.

موعد وكيفية الوصول إلى خدمة ويندوز السحابية Windows 365

ستصل الخدمة الجديدة في الثاني من أغسطس، وسيكون الوصول إليها سهلًا من خلال الموقع Windows365.com، الذي سيتطلب ادخال إعدادات الجهاز الافتراضية التي تتوافق مع الجهاز الأساسي للمستخدم للاستمتاع بالخدمة.

وستتيح الخدمة عن إطلاقها مزايا افتراضية عالية للمستخدمين تصل إلى توفير خاصية معالجة قوية تصل حتى 8 معالجات، وذاكرة رام تصل 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل حتى 512 جيجابايت، ما يعني امتلاك نسخة افتراضية قوية لإدارة العمل حتى لو لم يمتلك المستخدم إمكانيات عالية على جهازه الخاص. وتسعى مايكروسوفت إلى إضافة قدرات معالجات رسومات إلى خدمتها الافتراضية للقيام بالأعمال التي تحتاج عتاد قوي بشكل أفضل.

وربما لا تعتبر هذه الخدمة متوافقة مع أغلب المستخدمين بسبب الحاجة إلى الاشتراك، إلا أنها ستوفر مزايا مهمة للشركات والراغبين بالحصول على عتاد قوي لإدارة أعمالهم. كما أنها ستوفر بيئة مواتية للمؤسسات التعليمية وأقسام تقنية المعلومات في الشركات للاستفادة من خصائص ويندوز 10 أو 11 فيما بعد.

يُشار أنه لا يوجد معلومات حتى الآن عن أسعار الاشتراك في خدمة ويندوز السحابية حتى الآن.

المصدر:

Microsoft