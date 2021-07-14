تويتر ستسمح للمستخدمين التحكم بمن يمكنه الرد على التغريدات بعد نشرها

قالت تويتر إنها ستبدأ السماح للمستخدمين بإمكانية التحكم في التغريدات بعد نشرها، وذلك من خلال إمكانية تحديد من يمكنه الرد على التغريدات ومنع المستخدمين الآخرين من الرد عليها.

كانت الشركة تسمح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم قبل نشرها، أي أنه لا يمكن تغير هذه الأمر بعد النشر على الإطلاق حتى هذا اليوم مع الإعلان عن الخاصية الجديدة. وتُعد هذه المرة هي الأولى التي تسمح بها تويتر التعديل على خصائص التغريدات بعد نشرها.

وتتميز تويتر عن غيرها من المنصات بعدم وجود أي خاصية تتيح التعديل على المحتوى بعد نشره، حيث يستطيع فقط المستخدم الحفاظ على ما ينشره أو حذفه، لكن هذه الخطوة ستسمح بتقليل الهجوم على الأشخاص بعد نشر محتوى يمكن أن يثير حفيظة الجمهور على المنصة، وبالتالي بدلًا من حذف التغريدة يمكن بسهولة منع الجمهور من الرد عليها.

ويمكن الاستمتاع بالخاصية من خلال النقر على النقاط الثلاثة في الجانب العلوي للتغريدة، وستظهر خيارات مختلفة في مقدمتها تغير من يمكنه الرد على التغريدة، وعند النقر عليه ستظهر خيارات لتحديد خيار الرد لأشخاص محددين من المتابعين أو الأصدقاء أو منع كافة المستخدمين على المنصة من الرد على التغريدة.

ستكون الخاصية الجديدة متاحة للمستخدمين في كافة أنحاء العالم على تطبيقات تويتر على أندرويد و iOS، بالإضافة إلى نسخة الويب.

المصدر:

Twitter