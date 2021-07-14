تحصل “Red Dead Redemption 2” و “Red Dead Online” على تعزيز وزيادة في الأداء بنسبة 45% بفضل دعم تقنية NVIDIA DLSS

أصدرت Rockstar Games تحديث 13 يوليو للعبة Red Dead Redemption Online، المسمية Blood Money. ويضيف التحديث دعم NVIDIA DLSS لكل من Red Dead Redemption 2 وRed Dead Online. تساعد NVIDIA DLSS لاعبي GeForce الاستمتاع بتجربة Red Dead Redemption 2 وRed Dead Online الأكثر تفصيلًا وإغراقًا وإثارة. مع تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى ٪45 عند دقة K4، يمكن للاعبين الاستمتاع بلعب Red Dead Redemption 2 الجذابة بمعدلات إطارات أسرع، أو اختيار استخدام الأداء الإضافي لزيادة دقة التأثيرات المرئية.

تعد Rockstar’s Red Dead Redemption 2 واحدة من أعلى الألعاب تقييمًا على الإطلاق، حيث حصدت أكثر من 275 نتيجة مثالية وأكثر من 175 من جوائز Game of the Year. يعد إصدار نسخة جهاز الحاسوب المكتبي أيضًا أحد أفضل العناوين واقعية، مع عالم مفتوح مذهل وواقعي يختبر قوة أي وحدة معالجة رسومات عندما يتم زيادة التأثيرات ودقة العرض. تعزز تقنية DLSS معدلات الإطارات وتنشئ صورًا جميلة وحادة لألعابك. إنها تمنح اللاعبين مساحة في الأداء لزيادة إعدادات الجودة إلى أقصى حد وزيادة دقة الإخراج. توفر DLSS مكاسب كبيرة في الأداء مع الحفاظ على جودة الصورة قابلة للمقارنة مع الأصلية، حتى عند دقة 1080 بكسل.

يتم دعم NVIDIA DLSS عبر مجموعة واسعة من الألعاب – ما يقارب من 60 في المجموع – بما في ذلك أفضل الألعاب التي يلعبها اللاعبون مثل Call of Duty و Cyberpunk 2077 و Fortnite و Minecraft وRed Dead Redemption 2 و DOOM Eternal و Rainbow Six Siege و أكثر. وهي مدعومة في Unreal Engine 4 و 5 و Unity، وأكثر من 15 محرك ألعاب من الطرف الأول، وأكثر من عشرة تطبيقات إبداعية وأدوات الإنتاج و صناعة المحتوى.

قائمة بجميع ألعاب وتطبيقات DLSS:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-rtx-games-engines-apps