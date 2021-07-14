آبل تعمل على خدمة الشراء والدفع لاحقًا “Apple Pay Later”

مع انتشار خدمات الدفع والشراء بمفهوم “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” حول العالم وفي منطقتنا العربية كذلك، ترغب آبل باستغلال فرصة قبول الناس لهذا النوع من خدمات التقنية المالية بتفعيله على رفقة خدمات الدفع الأخرى لديها تحت اسم “Apple Pay Later” لتتيح للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات المفضلة لهم دون دفع ثمنها مباشرة.

وتوفر خدمات الشراء والدفع لاحقًا الفرصة للجمهور لشراء ما يرغبون به حتى لو لم تكن ميزانيتهم وقتها تسمح بذلك، وتمنحهم الفرصة لدفع القيمة في وقت لاحق يتم تحديده أو من خلال تقسيط المبلغ على عدة دفعات.

وتسمح هذه الخدمات بعمليات الشراء من خلال الشراكات مع المتاجر المختلفة وأخذ عمولة منها مقابل جلب المستخدمين، وتقوم بدفع كامل المبلغ لها قيمة المشتريات ومن ثم تحصل عليه من المستخدمين فيما بعد.

وبعد إطلاق بطاقة آبل كارد بالتعاون مع غولدمان ساكس، ترغب الشركة بمنح خدمتها للمدفوعات الرقمية نقلة قوية بتفعيل خدمة الشراء والدفع لاحقًا لجذب المزيد من المستخدمين.

وستسمح الخدمة القادمة Apple Pay Later للمستخدمين شراء ما يحتاجونهم والدفع لاحقًا خلال أسبوعين بشكل مجاني على عدة دفعات وبدون أي رسوم إضافية، أو تقسيط المبلغ على عدة شهور مقابل إضافة بعض الرسوم وفقًا لطول فترة التقسيط، وفقًا لما أشار له موقع Bloomberg.

ولم تحدد المصادر الوقت الذي تستعد فيه آبل لإطلاق خدمتها الجديدة، ما يعني عدم وضوح المستقبل الفعلي للخدمة.

المصدر:

Bloomberg