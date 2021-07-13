مقاطع Shorts من يوتيوب أصبحت متاحة للمستخدمين في 100 بلد

بعد أن طرحت يوتيوب خاصية الفيديوهات القصيرة Shorts المحاكية لما يوفره تطبيق تيك توك بشكل محدود في نحو 10 بلدان فقط بينها الولايات المتحدة والهند، أعلنت الشركة عن توسيع دائرة نطاق الميزة لتصل نحو 100 بلد مختلف منها البلدان العربية.

كانت Shorts متاحة للمشاهدة بين مستخدمي تطبيق يوتيوب في جميع أنحاء العالم، لكن لم تتوفر إمكانية نشر مقاطع شبيهة إلا في بلدان محدودة جدًا في السابق، والآن أصبحت متاحة في نحو 100 دولة مختلفة لمساعدة المستخدمين على نشر مقاطعهم الطولية القصيرة.

بينما نشاهد يوتيوب تتوجه نحو الفيديوهات الطولية القصيرة جدًا، بدأت تيك توك بالتوجه أكثر نحو الفيديوهات الطويلة بعد أن سمحت للمستخدمين بنشر مقاطع تصل مدتها 3 دقائق بدلًا من دقيقة واحدة في السابق.

المصدر:

RTE