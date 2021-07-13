مايكروسوفت تستحوذ على شركة RiskIQ المتخصصة في الأمن السيبراني السحابي

أعلنت مايكروسوفت عن استحواذها على شركة RiskIQ المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني السحابية وتعمل مع عدد من الشركات الكبيرة بالعالم.

وترغب شركة مايكروسوفت في تدعيم خدماتها السحابية وخدمات الأمن السيبراني من خلال الاستحواذ الجديد الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار أمريكي وفقًا لما أشار إليه موقع بلومبيرغ؛ حيث لم تفصح الشركة نفسها عن قيمة الاستحواذ.

وتعمل RiskIQ مع شركات ومؤسسات مثل فيس بوك والبريد الأمريكي لمساعدتهم في معرفة الثغرات عبر مواقعهم ومساعدتها في مواجهة الهجمات الرقمية. وتوفر تقريرًا سنويًا تحت اسم Evil Internet Minute يوضح كيف يمكن حدوث عمليات اختراق أو أي نشاط خبيث في أقل من 60 ثانية.

المصدر:

Microsoft