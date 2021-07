تويتر تعترف بتوثيق حسابات وهمية رغم رفض آلاف الحسابات الحقيقية

قامت منصة تويتر بحظر عدد من الحسابات المزورة لشخصيات وهمية بعد توثيقها في الشهر الماضي مع قوانينها الصارمة لعملية توثيق الحسابات، في الوقت الذي ترفض فيه آلاف عمليات التوثيق لحسابات أشخاص حقيقيين.

وجاءت ردة فعل تويتر بعد قيام شخص على المنصة باسم Conspirador Norteño يعمل كمحلل بيانات بالحديث عن 6 حسابات تم إنشاءها في 16 يونيو 2021 مع عدد متابعين لا يتجاوز 1000 متابع وحصلت على علامة التوثيق الزرقاء خلال أسبوع، والغريب أن هذه الحسابات تتشارك في نفس المتابعين وجميعهم متابعين وهميين تم إنشاءهم بالتزامن مع إنشاء الحسابات التي حصلت على التوثيق.

وتأتي هذه الإشكالية لتؤكد على وجود مشاكل مستمرة في نظام تويتر لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، حتى بعد عودته مجددًا بعد 4 سنوات من إيقاف الخدمة للعموم.

Meet @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii, and @donmedim, a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers).

cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/V82Wtu0SNr

— Conspirador Norteño (@conspirator0) July 12, 2021