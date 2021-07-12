يدرك أصحاب الأعمال الصغيرة أنه لأمرٍ مهمٍ أن يكون لديهم تواجد قوي على الإنترنت في يومنا هذا، حيث يسمح امتلاك علامة تجارية مؤثرة على الإنترنت لشركتك بالوصول إلى المزيد من الأشخاص، وبهذا ستتمكن من عرض منتجاتك، وخدماتك على العملاء، وتوليد عملاء محتملين، وتشجيع المزيد من الأشخاص لزيارة موقع المتجر، أو موقع شركتك الرسمي، إن كنت مهتمًا بالحصول على أرباح عبر تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت فهذه الاستراتيجية ستساعدك كثيرًا.

أفضل الطرق لتعزيز تواجد متجرك على الإنترنت

يمكن أن تساعد استراتيجيات التسويق هذه في تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت، وخلق شعبية كبيرة لعلامتك التجارية، وتقوية سمعتك، ولكن يجب أن تعلم بأن تعزيز التواجد عبر الإنترنت يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ، ولكن مع مرور الوقت ستجني ثماره عبر زيادة عدد المبيعات، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية بمجال عملك.

إنشاء قائمة بريد إلكتروني

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتعزيز تواجد متجرك على الإنترنت في إنشاء قائمة بريد إلكتروني والعمل على تنميتها باستمرار، ستُمكنك قائمة البريد الإلكتروني من التفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا.

يمكنك إنشاء القائمة من خلال الاستفادة من خدمات معينة مثل MailChimp وغيرها من المواقع التي تقدم لك خدمة إنشاء قوائم بريدية بشكل مجاني وبكل سهولة. لتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك يجب عليك إنشاء محتوى يحث المستخدمين على الاشتراك به باستخدام بريدهم الإلكتروني. كما أن إضافة خيار الاشتراك بالنشرة الإخبارية الخاصة بمتجرك وجعله في مكان بارز ضمن المتجر، سوف يساعد على جمع عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين.

إتقان تحسين محركات البحث SEO

يعتبر تحسين محركات البحث SEO أحد أفضل الأساليب لتعزيز تواجد متجرك أو موقعك على الإنترنت. كونك مديرًا أو مالكًا لمتجر إلكتروني على الإنترنت يهمك أن يظهر موقعك في النتائج الأولى على محركات البحث، وهذا لن يتحقق إن لم تتقن معايير ال SEO. تُقسم محسّنات محركات البحث إلى فئتين، الأولى هي تحسين محركات البحث في المتجر، وتحسين محركات البحث خارج المتجر.

تتمحور عملية تحسين محركات البحث في المتجر حول المحتوى الذي يتم تقديمه، حيث ستحتاج في سبيل ذلك إلى البحث عن الكلمات المفتاحية الرئيسية، وتضمين روابط داخلية وخارجية، وإنشاء محتوى يتوافق مع ما يبحث عنه جمهورك المستهدف. عندما تفكر في تحسين محركات البحث خارج المتجر فيجب أن تهتم بالجانب التقني للمتجر، حيث ستحتاج إلى برمجة متجرك بشكل صحيح، واحرص على أن يكون سريعًا في التحميل، مع الاهتمام باستخدام الروابط الخلفية (backlinks).

يجب أن تعمل على إنشاء حساب في Google My Business واستخدم مخطط الكلمات الرئيسية من جوجل، إذا كنت تريد تعزيز تواجد متجرك عبر الإنترنت من خلال تحسين محركات البحث.

كن نشطًا على الإنترنت

لتعزز تواجد متجرك على الإنترنت يجب أن تكون نشطاً عليه، وهذا يعني أنه يتوجب عليك أن تنشر موقع متجرك الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون نشيطًا في التعامل مع المتابعين، والمشتركين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإذا كان هناك شيئًا في مجال عملك يتحدث عنه مشتركو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فيجب عليك المشاركة في المحادثة.

تحليل النتائج الخاصة بك

بمجرد أن تبدأ بتطبيق بعض التكتيكيات لتعزيز تواجد متجرك على الإنترنت فمن المهم أن تُحلل النتائج التي وصلت إليها. فإذا كنت تعمل على تحسين محركات البحث، فيمكنك تتبع نتائج محرك البحث الخاصة بمتجرك على جوجل. وإذا كنت تقوم بإنشاء قائمة بريد إلكتروني، فيمكنك تتبع عدد المشتركين، بالإضافة إلى معدلات الفتح والنقر على الروابط التي أرسلتها لهم. ضع في اعتبارك أن النتائج المرجوة قد تأخذ وقتًا كي تتحقق، لهذا يجب أن تتحلى بالصبر، إلى أن يصبح متجرك بمراتب متقدمة في نتائج البحث.

تعزيز تواجد متجرك على وسائل التواصل الاجتماعي

أصبح التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ضرورةً في أيامنا هذه، حيث يتواجد فيها أكثر من 3.2 مليار شخص حول العالم. لذلك تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداةً رئيسيةً للوصول إلى جمهورك المستهدف على المنصات التي يفضلونها.

كما أن تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي يساعد على غرس شعور الثقة بك بأنفس عملائك الحاليين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي طريقةً رائعةً لبناء مصداقيتك وسمعتك، وعرض علامتك التجارية. يجب أن تعلم بأن العملاء المحتملون عندما يبحثون عن علامتك التجارية، فإن أول مكان سيدخلون إليه هو وسائل التواصل الاجتماعي من أجل معرفة ما تنشره، وما يقوله عملاؤك السابقون عنك وعن منتجاتك.

إنشاء المحتوى المميز

كلما زاد المحتوى الذي تنشئه كلما زادت فرص ظهور متجرك على الإنترنت، هذا الأمر يجب أن تضعه في عين الاعتبار إن كنت تريد تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت. لبدء إنشاء المحتوى، ضع استراتيجية للأماكن التي تريد الظهور فيها على الإنترنت والتي تعتقد بأن عملائك ينشطون بها، فحدد إن كنت تريد أن تكون على فيس بوك، أو انستقرام، أو يوتيوب، أو تويت، أو مدونتك الخاصة.. إلخ. على سبيل المثال إذا كنت تريد الظهور في يوتيوب يجب أن تعمل على إنتاج مقاطع الفيديو التي ترتبط بمنتجات متجرك، أما إن كنت ترغب بإنشاء محتوى على انستقرام يجب أن تعتمد على الصور المبتكرة والتعليقات التوضيحية.

الإعلان عبر الإنترنت

الحل الأسرع لتعزيز تواجد متجرك على الإنترنت هو الإعلان عنه عبر الإنترنت، حيث سيظهر إعلانك في أعلى نتائج البحث، مما يؤدي إلى زيادة ظهور متجرك على الإنترنت. يمكنك الإعلان على محركات البحث مثل جوجل، أو bing بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاعتماد على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وانستقرام، ويوتيوب فلكل منها خيارات إعلانية مميزة.

التعامل مع الشخصيات الأكثر شهرة بمجال موقعك

من أجل تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت يجب أن تتعامل مع الشخصيات الأكثر شهرة في مجال تخصصك. على سبيل المثال إذا كان متجرك مخصصًا لبيع منتجات التجميل ففكر في البحث عن المؤثرين بمجال التجميل على يوتيوب وانستقرام، والتواصل معهم لتجربة منتجاتك وعرضها على متابعيهم هذا سيساعد على زيادة حجم قاعدة عملائك المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، سينشر المسوق المؤثر كلمات عن علامتك التجارية عبر الإنترنت، وهذا بالتأكيد يساعد على زيادة عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن منتجاتك وبالتالي تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت.

تمتع بالروح التنافسية

بينما تسعى إلى تعزيز تواجد متجرك على الإنترنت، تذكر أن تكون قادرًا على المنافسة. انظر إلى ما يفعله منافسوك، وفكّر ما إذا كانت الاستراتيجية التي يعملون بها جيدة لمتجرك أم لا. يُنصح أيضًا بمتابعة منافسيك باستمرار كي تتعرف على المعلومات التي يريدها العملاء ولا يقدمها منافسوك.

تطوير علاقاتك عبر الإنترنت

يعد تطوير العلاقات مع من يعملون بمجالك طريقًة مهمًة لتعزيز تواجد متجرك على الإنترنت. على سبيل المثال، إذا طورت علاقتك مع كُتاب المحتوى، أو أصحاب البودكاست في مجال عملك، فقد يعرضون متجرك في محتواهم، أو ربما يطلبون منك أن تكون ضيفًا تظهر في البودكاست الخاص به. سيساعدك تطوير العلاقات مع الآخرين بمجال عملك في النهاية على الظهور بشكل أفضل على الإنترنت.

اعرف مكان جمهورك

من أجل تعزيز التواجد على الإنترنت، يجب عليك أن تعرف مكان جمهورك. إذا كان جمهورك متواجدًا على إنستقرام، ولكنهم لا يستخدمون تويتر، فلا يجب أن تصب جهدك كله على تويتر، بل يجب أن تعمل على إنشاء المحتوى المرتبط بمتجرك ونشره على انستقرام. ستحصل على حضورًا قويًا لمتجرك على الإنترنت إذا ظهرت في مكان تواجد جمهورك.

الكاتب: فراش أشرم

المصادر: 1,2,3