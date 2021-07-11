تطبيقات تساعدك على التعلم عن بعد

التعلم عن بعد هو طريقة للتعليم بدون اتصال مباشر وجهًا لوجه مع المعلم وهذا يعني أنك لن تقابل مدرسك، أو زملائك وجهًا لوجه أبدًا بل ستحصل على الدروس عبر الإنترنت، وستتواصل مع مدرسك عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف المحمول، وتتعلم من الكتب المدرسية، والموارد عبر الإنترنت، ولهذا السبب لا بد أن تستعين بتطبيقات تساعدك على تحصيلك العلمي، التي سنذكرها في معرض حديثنا الآن.

ما هو التعلم عن بعد؟

التعلم عن بعد ليس ظاهرةً حديثةً، حيث يرجع أصول التعليم عن بعد إلى فترة ظهور النظام البريدي الحديث، والإنتاج الضخم للمنشورات المطبوعة، الذي ساعد على نشر المعلومات بسرعة في كافة أنحاء العالم، التعلم عن بعد هو عملية تعليمية يتلقى من خلالها الطلاب المعلومات من خلال الدروس عبر الإنترنت، أو مقاطع الفيديو المسجلة، أو اجتماعات الفيديو.

إنه يُمكّن الأشخاص من تلقي التعليم دون الحاجة إلى التواجد فعلياً في الفصل الدراسي. يمكن أن تكون برامج التعلم عن بعد المصممة بشكل صحيح وسيلةً مريحةً للغاية وفعالة للحصول على المزيد من التعليم. قد يبدو هذا الأمر صعبًا بالنسبة للطلاب الذين يفضلون أن يتفاعلوا بشكل مباشر مع معلميهم، وزملائهم.

من يعتمد على التعليم عن بعد؟

يعتمد الكثير من الطلاب اليوم على برامج التعلم عن بعد، حيث يلتحق به الموظفون، وطلاب المدارس الثانوية، وحتى طلاب الجامعات التقليدية. كثيراً ما تستخدم الشركات والمؤسسات برامج التعليم عن بعد لتدريب موظفيها على مهارات معينة تؤدي إلى المزيد من التطوير والإنتاج.

يعتمد على التعليم عن بعد كل من:

الطلاب الذين يعيشون في المناطق الريفية، أو غير القادرين على حضور الفصول الدراسية التقليدية.

الطلاب من كافة أنحاء العالم يقومون بالتسجيل في الدورات عبر الإنترنت التي تقدمها كليات عالمية معينة.

الشركات التي تستخدم برامج التعليم عن بعد لتدريب موظفيها سواء الذين يعملون من مقر الشركة، أو يعملون من المنزل.

كيف نتعلم عن بعد بشكل جيّد؟

إن كنت قررت خوض تجربة التعليم عن بعد فلابد أن تتبع التوصيات التالية التي تساعدك على النجاح والتحصيل العلمي الجيد عبر التعلم عن بعد:

تواصل مع مدرسك قبل بدء الدورة

سواء كنت قد درست سابقًا عبر التعليم عن بعد، أو كان هذا النمط من التعليم جديداً بالنسبة لك، فيجب أن تعلم بأن مدرسك هو أفضل مصدر للمعلومات المرتبطة بتفاصيل الدورة التدريبية المحددة. عندما تتصل بالمدرس لأول مرة لا تخف من طرح الأسئلة عليه لفهم ما هي الدورة؟ وكيف ستكون استراتيجية التعليم فيها؟، وكل الأسئلة التي تخطر ببالك. إذا واجهتك صعوبة في تحميل مواد الدورة التدريبية، أو أي مشكلة أخرى فمرجعك الأفضل هو المدرس، فهو سيكون مستعداً لمساعدتك، أو إحالتك إلى مختص يحل مشكلتك.

استكشف وتعرف على أي تقنية جديدة قبل بدء الدورة

عندما تقوم بتسجيل دورة عن بعد قد يُطلب منك استخدام تقنية جديدة بالنسبة لك، لا تؤجل التعرف على هذه التقنية إلى أن يحين موعد الدورة. جرّب الأداة الجديدة جيداً قبل بدء الدورة التي ستحضرها.

إذا أرسل لك مدربك رابط اجتماع عبر الإنترنت، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق لتجربته قبل بدء الدورة، حيث سيكون لديك متسع من الوقت لتجربة التطبيق قبل بدء الدورة التدريبية. بالإضافة لذلك، إذا كنت تواجه مشكلة في استخدام التطبيق، فيمكنك الاتصال مع المدرب الذي سيساعدك في تجاوز أي صعوبة تواجهها.

تخصيص مساحة للدراسة

إن التعليم عن بعد يتطلب أن تكون لديك مساحة دراسة مخصصة في منزلك، أو مكتبك، وذلك ضروريًا باعتبار هذا النمط من التعليم يحتاج إلى التركيز التام. لا يلزم أن تكون مساحة الدراسة عبارة عن غرفة منفصلة، بل يكفي أن تكون لديك طاولة بسيطة، وكرسي مريح، وهدوء من الأشخاص المحيطين حولك أثناء حضور الجلسات التعليمية، أو أثناء الدراسة.

استخدم تقويمًا للتذكير بالواجبات

إذا لم تستخدم سابقاً التقويم للتذكير بالواجبات فالتعليم عن بعد يُجبرك على ذلك، لأنك ستشعر بأن الوقت يمر بسرعة، لهذا لا بد من تدوين الملاحظات التي تُذكرك بالواجبات المفروض تنفيذها على شكل تقويم. استخدم التقويم لإنشاء قوائم يومية، أو أسبوعية لتواريخ تنفيذ الواجبات والمهام. ننصحك باستخدام أنا، ففي هذه المنصة تستطيع تدوين كل المهام التي يجب عليك القيام بها سواء كانت مهام عمل، أو واجبات تعليمية، “أنا” سهلة الاستخدام وعملية وتتميز بواجهة استخدام مميزة.

تطبيقات تساعدك على التعلم عن بعد

التعليم عن بعد يحتاج إلى تطبيقات تساعد الطلاب والمدرسين على جعل تجربة التعلم عن بعد مفيدةٍ وممتعةٍ في آن معن، ومن هذه التطبيقات نذكر لك:

تطبيق جوجل درايف

يعد جوجل درايف أداة تُنظم كافة ملفاتك ويوفر لك وصولًا سهلًا إلى مستندات جوجل، والعروض التقديمية، وجداول البيانات.. إلخ. يمكنك استخدام Google Drive لتخزين كافة ملفاتك، وملاحظاتك، وواجباتك المنزلية. يعتبر هذا التطبيق الأداة الرقمية الأكثر فائدةً بالنسبة للطلاب الذي يتعلمون عن بعد، ويمكن الوصول إليه عبر الكمبيوتر المحمول، والهاتف المحمول، والجهاز اللوحي. التطبيق متاحًا على أجهزة أندرويد، وiOS.

موقع “أنا”

هذا التطبيق يعد أحد التطبيقات التي أنتجتها شركة حسوب التي أبدعت بإنشاء منصات العمل الحر مثل منصة خمسات، ومستقل، وأكاديمية حسوب. يساعدك تطبيق أنا على تنسيق مهامك ضمن قوائم مميزة، يعتبر سهل الاستخدام، ويتميز بواجهة مستخدم سهلة وواضحة. يمكنك استخدام هذا التطبيق لتنظيم أعمالك، أو للتذكير بمهامك التعليمية اليومية، أو الأسبوعية، أو الشهرية. يمكنك تحميل تطبيق أنا من خلال النقر على الرابط التالي تطبيق أنا.

تطبيق ديسكورد Discord

يحتوي ديسكورد على عددًا كبيرًا من مجتمعات التعلم الإلكتروني، وهو عبارة عن منصة للتكنولوجيا التعليمية، ومكان للتواصل الاجتماعي لكل من الطلاب، والمعلمين. يتيح هذا التطبيق إمكانية إنشاء السيرفرات دون فرض أي قيود على المستخدمين من ناحية عدد الأعضاء، أو الوقت، أو عدد الغرف، أو عدد الرسائل. التطبيق مجاني بالكامل، الجزء الوحيد المدفوع من التطبيق مخصصًا للمستخدمين المتقدمين، أما الجزء المجاني فهو كافٍ للمستخدمين الاعتياديين. يمكنك تحميل تطبيق ديسكورد على كل من أجهزة أندرويد، وiOS.

تطبيق كويزلت Quizlet

يعتبر تطبيق كويزلت من أهم الوسائل لتعلم، وإتقان أي شيء تريد أن تتعلمه، وتعرفه. يساعدك هذا التطبيق على تحسين عاداتك التعليمية في أي وقت، وأي مكان وبالطريقة التي تفضلها، إما عبر الألعاب التعليمية، أو من خلال الصور، والصوت، أو عبر عرض بعض مقاطع الفيديو. يُقدم التطبيق مجموعة من الدروس، والبطاقات التعليمية في أي مجال تريد أن تتعلمه أو أن تبحث فيه. هذا التطبيق أيضًا متاحًا على كل من أجهزة أندرويد، وiOS.

تطبيق كام سكانر CamScanner

استخدام تطبيق كام سكانر مفيدًا جدًا إن قررت التعليم عن بعد فهو برنامج متخصص في المسح الضوئي لتصوير الصور، والمستندات، والطباعة، وحفظها على جهازك على شكل ملفات، ومستندات PDF. هذا التطبيق سيساعدك على إرسال كل صفحات واجباتك بملف PDF واحد وبالتالي ستكون عملية التدقيق للواجبات من قبل المُدرس أسهل لأنه لن يضطر إلى فتح كل صورة على حدا. كام سكانر تطبيق يعمل على أنظمة أندرويد، وiOS.

تطبيق كيندل Kindle

بالتأكيد لا يوجد أفضل من قراءة كتاب حقيقي، إلا أن تجربة القراءة عبر تطبيق كيندل تعتبر ثاني أفضل تجربة يُمكنك الاستفادة منها عند التعليم عن بعد. يحتوي التطبيق على ملايين الكتب المناسبة لمحبي قراءة المجلات، والصحف، والكتب الإلكترونية، لذلك فهو مناسبًا للأشخاص الذين يريدون التعلم عن بعد. هو تطبيق تستطيع استخدامه على أجهزة أندرويد حيث يمكن تحميله مجانًا، أما التطبيق الخاص بأمازون فهو يتضمن 4 مليون كتاب داخل متجر خاص بهم يسمى بمتجر كيندل Kindle. يمكنك الاستماع إلى المجلات الشهرية باللغة الأصلية مثل مجلات The Economist، وReader’s Digest، يمكنك تحميل كيندل على أجهزة أندرويد، وiOS.

المصادر: 1.2.3

الكاتب: فراس أشرم