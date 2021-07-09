واتساب في طريقه لإضافة خيار إرسال الصور والفيديو بجودة عالية

طالب مستخدمو تطبيق واتساب لسنوات عديدة بخيار يسمح بإرسال الوسائط المتعدد من صور ومقاطع فيديو بجودة عالية أو جودتها الأصلية دون ضغطتها وتقليل جودتها، والآن وبعد طول انتظار يبدو أن الشركة قررت إضافة هذا الخيار للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

فقد أضافت الشركة إعدادات داخل التطبيق في النسخة التجريبية على جوجل بلاي تسمح بتحديد جودة الصور ومقاطع الفيديو المراد ارسالها قبل عملية الإرسال، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستخدمين بإرسالها بجودة عالية.

وستعمل هذه الإضافة في واتساب عند وصولها إلى تسهيل عملية تبادل الصور ومقاطع الفيديو بين المستخدمين خاصة في المراسلات المهمة بدلًا من رفعها بجودة عالية على الخدمات السحابية أو باستخدام البريد الإلكتروني.

الجدير بالذكر إن تطبيق تيليجرام يتيح منذ سنوات إمكانية إرسال مقاطع الفيديو أو الصور بجودتها الأصلي أو من خلال ضغطها بعدة أحجام وتقليل جودتها وفقًا لرغبة المستخدم.

المصدر:

WABetaInfo