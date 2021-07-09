شركة Square تعمل على محفظة رقمية حقيقية لعملة البتكوين

قال جاك دورسي، مؤسس تويتر وشركة التقنية المالية Square، إن شركته Square تعمل على تطوير محفظة حقيقية موجهة لعملة البتكوين.

وتتمثل الرقمية المحفظة الحقيقية “hardware wallet” لتخزين المعلومات الرقمية، في جهاز يشبه الفلاش بحيث يتم تخزين المعلومات المهمة عليه وتوثيقها وحفظها بطرق آمنة لمنع أي وصول لها، ما يعني تحويلها لما يشبه الصندوق الاستئماني الموجود في البنوك ويتم تخزين الأوراق المهمة والمعادن الثمينة والأموال بداخله بالعادة.

ويقود جيسي دوروغسكر عملية تطوير المحفظة والخدمة الجديدة من Square لجعل تداول البتكوين أكثر أمنًا وسلاسة بين المستخدمين.

ويُعد هذا التوجه من Square التي تعد من أبزر خدمات الدفع الرقمي في العالم أمرًا متوقعًا، لاسيما مع اهتمام مؤسس الشركة ورئيسها جاك دورسي في العملات الرقمية، وتصريحه مسبقًا عن رغبته في العمل بما يتعلق بالبتكوين لولا تركيزه على قيادة تويتر و Square في الوقت الحالي، لكنه الآن يتجه لتغيير ذلك من خلال التعامل بهذه العملة عبر شركته الخاصة.

يُشار أن هذه الخطوة ليست الأولى من Square حيث سبق وأتاحت إمكانية شراء وبيع البتكوين من خلال تطبيقها Cash App.

كما أنها ليست الخطوة الكبيرة الأولى من الشركات الكبرى تجاه العملات الرقمية، حيث أتاحت أكبر شركات المدفوعات الرقمية في العالم مثل باي بال، فيزا كارد، وماستر كارد البيع والشراء باستخدام العملات الرقمية في وقت سابق.

وتتوافر محافظ رقمية حقيقة في السوق حاليًا مثل Ledger Nano X و Trezor وKeepKey مخصصة للعملات الرقمية.

المصدر:

Jack Dorsey