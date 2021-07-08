36 ولاية أمريكية تقاضي جوجل بسبب متجر بلاي واتهامات لمحاولة سحق متجر جالكسي

قدم المدعون العامون في 36 ولاية أمريكية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، دعوى في محكمة كاليفورنيا الأمريكية ضد شركة جوجل بسبب سياستها على متجر تطبيقات بلاي.

وتأتي هذه القضية بسبب النسبة التي تفرضها جوجل على المطورين بدفع 30% من قيمة اشتراكات التطبيقات على المتجر، وهو ما امتد ليصل جميع المنتجات المتوفرة على المتجر وليس فقط اشتراكات التطبيقات في الفترة الأخيرة.

وردت جوجل على هذه الخطوة بإعرابها عن غرابة اتخاذ خطوة مشابهة من عدد من المدعين في الولايات الأمريكية لاسيما وأن نظامها مفتوح المصدر ويوفر حلول مفتوحة أكثر من أي نظام آخر؛ ما يعد مقارنة واضحة بين الخيارات المتوفرة للجمهور على نظام أندرويد وإمكانية تحميل التطبيقات من أماكن أخرى غير متجر بلاي ونظام iOS الذي يمنع تحميل التطبيقات من أي مكان سوى آب ستور.

كانت الشركة قد منعت سابقًا عدد من التطبيقات من إضافة بوابات دفع خارجية لتطبيقاتهم على المتجر وفرضت عليهم دفع 30% ثم 15% عند اجتياز بعض المراحل، إلا أن هذه الخطوة ساهمت بقيام شركات مثل Epic Games برفع قضية ضدها لكن في نفس الوقت قامت برفع تطبيق فورتنايت على موقعها ليقوم المستخدمين بتحميله مباشرة من الموقع وتجنب دفع أي مبلغ لجوجل، فيما لم تستطع القيام بخطوة شبيهة على هواتف آيفون بسبب عدم إمكانية تحميل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي، ما تسبب باشتغال الأمور ورفع Epic Games قضية ضد آبل تتهمها بالاحتكار.

على نفس الجانب، اتُهمت جوجل من خلال ملفات القضية بسعيها سحق تطبيق متجر جالكسي الخاص بسامسونج في الفترة السابقة لمنعه من أن يكون منافسًا لتطبيق متجر بلاي على هواتف سامسونج – الهواتف الأكثر انتشارًا بالعالم بين مستخدمي أندرويد.

المصدر:

Bloomberg