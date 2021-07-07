خدمة Microsoft Teams تتيح محادثات الفيديو حتى بوجود شخصين

طرحت مايكروسوفت خاصية محادثات ومقابلات الفيديو Together Mode على خدمة Microsoft Teams خلال أزمة الحظر العالمي العام الماضي لمساعدة المشتركين على إتمام أعمالهم بطريقة أفضل، ووقتها اشترطت وجود 5 مشتركين على الأقل في المحادثة للاستفادة من الخاصية لكنه هذا تغير مع التحديث الجديد.

فقد أتاحت مايكروسوفت لمستخدمي نسخة Developer Preview من خدمة Microsoft Teams بدء مكالمات أو محادثات الفيديو عبر التطبيق بوجود شخصين، لتكون بذلك الخدمة متوفر لجميع المستخدمين مهما كان عدد أعضاء فريق العمل.

وتوفر خاصية Together Mode للمستخدمين بيئة تجعلهم يظهرون كأنهم في مكان واحد أثناء الاجتماع لكن بشكل افتراضي، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي على الخدمة. أي أنها تجعلهم يعيشون بيئة العمل في نفس المكتب لكن عن بعد.

المصدر:

The Verge