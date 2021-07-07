تيك توك تختبر خاصية تتيح الدفع لصانعي المحتوى مقابل محتوى حصري وخاص

بدأ تطبيق تيك توك بالسير على خطى المنصات التي وفرت خدمات مدفوعة لصانعي المحتوى لتحقيق الدخل مثل تويتر وسبوتيفاي، من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين لطلب محتوى حصري لهم من صانعي المحتوى عبر مقاطع فيديو خاصة والدفع لهم مقابل هذه الخدمة.

ووفقًا لموقع BuzzFeed فإن الخاصية بدأت بالظهور للمستخدمين المتواجدين في تركيا والإمارات العربية المتحدة تحت اسم Shoutouts.

وتتيح الخاصة الجديدة من تيك توك للمستخدمين طلب فيديو خاص من صانعي المحتوى والدفع له من خلال العملات النقدية داخل المنصة “Coins” التي يتم شرائها بمقابل مادي حقيقي عبر المنصة لاستخدامها في تقديم الدعم أو الهدايا للآخرين. لكن على العكس من طريقة تقديم الهدايا التقليدية لمشاهدة المحتوى، ستوفر الخاصية محتوى حصري وستتيح لصانعي المحتوى تحديد سعر المقاطع الخاصة.

وستقوم شركة تيك توك وفقًا للتقرير بمراجعة المقاطع التي يتم مشاركتها وطلبها قبل اعتمادها، وذلك لتجنب أي مقاطع لا تتماشي من سياسة وخصوصية الاستخدام.

المصدر:

BuzzFeed