أكاديمية آبل للمطورين تختار السعودية لافتتاح أول فروعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قررت شركة آبل افتتاح أول أكاديمية لها للمطورين “Apple Developer Academy” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض. وذلك بعد شراكة بين الشركة الأمريكية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتأتي هذه الخطوة بفضل الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، حيث ستخصص الأكاديمية مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات لدعم جهود تمكين المرأة بما يتوافق مع رؤية المملكة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: “يسعدنا اليوم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، أن نعلن إطلاق أول Apple Developer Academy في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تُعد أكبر جامعة نسائية في العالم”.

بدوره عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق، فيصل الخميسي، عن سعادته بهذه وأكد أن اختيار آبل للعاصمة الرياض لاحتضان أو فرع لأكاديمية Apple Developer Academy في المنطقة، يُعد ثمرة من ثمار الدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده القطاع التقني من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ودعم جهود تمكين المرأة وزيادة معدلات توظيف النساء؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الخميسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن أكاديمية آبل للمطورين ستعمل على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات نظام iOS، عبر عدة مسارات تركز عليها تضم البرمجة، تطبيقات الأعمال والتسويق، التصميم، والمهارات المهنية.

سبق لآبل أن دشنت فروعًا سابقة لأكاديمية المطورين Apple Developer Academy في كل من الولايات المتحدة، البرازيل، إيطاليا، وكوريا الجنوبية، فضلًا عن إندونيسيا، وأسهمت تلك الفروع في مجملها بإنشاء أكثر من 160 شركة ناشئة وأكثر من 1500 تطبيق من خريجيها حول العالم وفقًا لما أشارت له وكالة الأنباء السعودية، واس.

المصدر:

واس