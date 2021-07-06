سماعة Ear (1) من Nothing المملوكة لمؤسس ون بلس ستأتي بسعر 99$ مع خاصية ANC

كشف كارل بي، مؤسس ون بلس، الذي قررت ترك منصبه كمدير تنفيذي للشركة قبل عدة أشهر لتأسيس شركته الخاصة تحت اسم Nothing والعمل في الاستثمار بالشركات الناشئة، أن سماعة الأذن اللاسلكية Ear (1) التي ستكون أول منتجات الشركة ستصل قريبًا مع ميزة عزل الضوضاء ANC.

وستأتي سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة مع خاصية إلغاء الضوضاء رغم قدومها بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، 99 يورو، أو 99 جنيهًا إسترلينيًا بحسب مكان طرحها، حيث ستتوفر في المملكة المتحدة، أوروبا، الولايات المتحدة وكندا، والهند.

وستصل السماعة ضمن مؤتمر Nothing للحديث عن أول منتجاتها في 27 يوليو، لكن رئيس الشركة قرر الإفصاح عن بعض المزايا المتعلقة بالسعر وعزل الضوضاء لموقع TechCrunch. ووفقًا لما صرح به كارل بي، ستكون السماعة متاحة بسعر منافس رغم امتلاكها جودة عالية والعديد من المزايا الرائدة.

وألمح رئيس Nothing إلى كون سماعة Ear (1) ستكون بمزايا شبيهة بما توفره سماعة آبل اللاسلكية AirPods Pro التي تباع بسعر 249 دولارًا أمريكيًا – فيما ستكون السماعة الجديدة بسعر 99 دولارًا فقط.

وبالحديث عن شركة Essential التي استحوذ عليها في شهر فبراير من هذا العام، قال كارل بي إن الاستحواذ جاء بعد عصف ذهني وفهم واضح للشركة للاستحواذ على علامتها التجارية، لكنه أكد على عدم وجود أي خطط لفعل أي شيء بها.

يُشار أن ون بلس التي أسسها كارل بي وأدارها سابقًا مع شريكه بيتي لاو، اندمجت مع شركة أوبو التي تمتلك حصة الأغلبية فيها بعد 8 سنوات من عملها منفردة كشركة لها اسمها في عالم الهواتف الذكية، قدمت خلالها نظام تشغيل OxygenOS المبني على أندرويد وعدد من الهواتف الرائدة والمنافسة في السوق.

المصدر:

TechCrunch