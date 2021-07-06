جهاز نينتندو سويتش الجديد مع شاشة OLED يصل في أكتوبر بسعر 350 دولار

كشفت شركة نينتندو رسميًا عن الجيل الجديد من أجهزة نينتندو سويتش مع شاشات OLED، لتؤكد التسريبات السابقة حول اتخاذ الشركة هذه الخطوة بعد 4 سنوات من إطلاق الجيل السابق بشاشات LCD.

يأتي الجهاز الجديد مع شاشة بدقة 720 بكسل بقياس 7 بوصات بعد أن كان الجيل السابق مع شاشة 6.2 بوصة فقط، وذلك بفضل تقليل الحواف مقارنة مع السابق، ما جعل الجهاز الجديد يتوفر بنفس حجم الجهاز السابق لكن بشاشة أكبر بما يقارب البوصة بسبب التخلي عن تلك الحواف.

وسيوفر نينتندو سويتش مع شاشات OLED وقرص تخزين بسعة 64 جيجا بايت، كما سيوفر خيارات اتصال مختلفة لاسلكية وسلكية مع منفذ إنترنت سلكي لأول مرة. وسيوفر الجهاز إمكانية تشغيله بوضع الأجهزة اللوحية مباشرة، أو ربطه مع أجهزة التلفاز للحصول على تجربة مختلفة، أو حتى اللعب من خلال فصل وحدتي التحكم عن الشاشة واللعب عن بعد.

ووفقًا لما نشرته نينتندو، فإن جهازها سيتوفر في 8 أكتوبر المقبل وبسعر 350 دولار أمريكي، وسيتاح بتصميمين لونيين هما الأبيض مع إطار أسود للشاشة، والأحمر والأزرق بحيث تتوزع الألوان على وحدتي التحكم.

سيتمكن المستخدمون من تجربة وحدتي التحكم Joy-Con مع الجيل السابق مع الجهاز الجديد، كما ستكون مكتبة الألعاب المتوفرة على الجيل السابق متاحة بالكامل لهم لكنها بكل تأكيد ستتوفر مع تجربة أكثر حيوية من خلال شاشة OLED التي تقدم وضوحًا أعلى كما تأتي بقياس أكبر.

وجاء إعلان نينتندو عن جهاز سويتش الجديد بعد ارتفاع معدل اللعب بشكل ملحوظ بسبب ما أحدثته جائحة كورونا، وهو ما ساهم في بيع الشركة 29 مليون جهاز خلال عام واحد كان بينها 5 ملايين جهاز في الربع الأول من هذا العام فقط.

المصدر:

Nintendo