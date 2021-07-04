جوجل تطلق أداة Grow My Store باللغة العربية للأنشطة التجارية في المنطقة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة Grow My Store باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية لمساعدة بائعي التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الأداة المجانية الجديد وفقًا لجوجل إلى مساعدة الأنشطة التجارية المحلية في تحسين تجربة التسوّق على مواقعها الإلكترونية، جذب المزيد من العملاء، تعزيز تجربتهم الإلكترونية، فضلًع عن تشجيعهم على إجراء المزيد من عمليات الشراء.

وسيحتاج بائعي التجزئة إدخال عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني لنشاطهم التجاري للحصول على تقرير تقييمي مخصّص والاطّلاع على المعايير المتّبعة في مجال عملهم وأهم المؤشرات المتعلّقة بحركة الزيارات لمواقعهم، مصحوبة نصائح لتحسين نتائج التقييم واقتراحات مخصّصة حسب السوق تستند إلى إحصاءات محلية مستخلصة من أبحاث داخلية واستطلاعات رأي خارجية أجرتها شركة Kantar بتفويض من جوجل.

وتعليقًا على إطلاق الأداة، قال زياد شحادة، رئيس تسويق قطاع الأعمال في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يُعتبر بائعو التجزئة من الركائز الأساسية في مجتمعاتنا، وهم أحد كبار المساهمين في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ككل. ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق أداة Grow My Store لمساعدة بائعي التجزئة من مختلف الأحجام والمجالات في تحسين تجربة عملائهم على الإنترنت وفي المتاجر. ونأمل أن تساعدهم هذه الأداة في الحصول على الإحصاءات المحلية والاقتراحات المخصّصة اللازمة ليتمكّنوا من جذب المزيد من العملاء في موسم الذروة القادم”.

استمرارًا لدعم مبادرة “انطلق بقوة مع جوجل”

كانت دراسة حديثة أجرتها شركة Kantar بتفويض من جوجل توصلت إلى أن 85% من المتسوّقين على الإنترنت وتحديدًا في مجالات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مستلزمات المنازل والحدائق، الملابس، المواد الغذائية والبقالة، ومواد التجميل، يستخدمون هواتفهم للبحث عن معلومات حول المنتجات التي يفكّرون في شرائها. وبينت الدراسة وجود تطور كبير في توقعات العملاء أثناء استخدامهم المواقع الإلكترونية، حيث أكّد 66% من المتسوّقين على الإنترنت والمشاركين في الدراسة أنّهم سبق وغادروا موقعًا إلكترونيًا لأن سرعة تحميله كانت بطيئة جدًا، بينما أشار 81% منهم إلى أن متابعة التصفح من حيث توقفوا على موقع إلكتروني هي ميزة مستحبة.

وتأتي خطوة جوجل لإطلاق أداة Grow My Store استكمالاً لإتاحة الشركة حق الوصول إلى علامة تبويب Google Shopping لإدراج منتجاتهم بدون أي تكلفة في 8 بلدان في المنطقة، ما يساعدهم على التواصل مع المزيد من العملاء.

وقد أطلقت هذه الميزة كجزء من مبادرة “انطلق بقوة مع جوجل” التي تهدف إلى تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم مجموعة من الأدوات والبرامج والمنح المالية.