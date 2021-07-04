بعد الاستحواذ على ون بلس ... أوبو تقرر دمج OxygenOS مع ColorOS

قررت أوبو دمج نظام تشغيل هواتف ون بلس دمج OxygenOS مع نظام هواتفها ColorOS في خبر لا يبدو مفاجئًا بالنسبة للغالبية بعد عملية الدمج بين الشركتين الشهر الماضي.

ورغم أن كلا النظامين مبني على نظام تشغيل أندرويد، فإن OxygenOS يُعد من أفضل النسخ المبنية على أندرويد لما يقدمه من مزايا وخصائص مختلفة وسلاسة في العمل لا تتوافر رفقة هواتف كثيرة من الشركات الأخرى ومنها واجهة ColorOS المتوفرة على هواتف أوبو.

ووفقًا لما نشرته ون بلس على مدونتها، ستكون التغيرات على الرمز “الكود” البرمجي الخاص بالنظامين عند دمجهما معًا، ولذلك ربما لا تظهر فروقات واضحة عند التغيير وربما تكون التجربة المقبلة أفضل لمستخدمي هواتف الشركة، رغم قلق المستخدمين من هذه الخطوة التي من الممكن أن تنعكس سلبًا على تجربة الاستخدام.

على الجهة الأخرى، من المنتظر حصول مستخدمي هواتف أوبو على تحسينات للنظام في حال حصولهم على بعض خصائص نظام ون بلس، كون النظام الأخير يوفر سلاسة أكبر في الاستخدام ويتمتع بمزايا عديدة على مستوى التصميم والأداء.

وبهذه الخطوة ستصل هواتف ون بلس القادمة رفقة النظام المحدث تحت نفس الاسم OxygenOS حول العالم، فيما سيكون تحت اسم ColorOS في الصين. كما ستحصل الهواتف السابقة على النظام المحدث خلال الفترة القادمة، بعد أن بدأ المستخدمين في الصين بالفعل بالحصول على التحديث.

الجدير ذكره إن أن تحديثات النظام ستصل للمستخدمين على مدار 3 سنوات بدلًا من سنتين بعد عملية الدمج.

المصدر:

OnePlus