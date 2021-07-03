آبل ستكون أول شركة تستخدم تقنية 3 نانومتر من TSMC

أشارت تقارير صحفية إلى أن شركة آبل بدأت اختبار تقنية 3 نانومتر التي تطورها شركة TSMC على معالجاتها، وهو الحال مع شركة إنتل. لتكونا أول من يستخدم التقنية الجديدة من الشركة التايوانية.

ووفقًا للتقارير، فإن إنتل تستهدف استخدام التقنية على رقاقات المعالجة التي تستهدف أجهزة الحواسيب المحمولة الخفيفة ومراكز البيانات، فيما تخبر آبل التقنية لاستخدامها على أجهزة آيباد القادمة.

وطورت TSMC رقاقات معالجة هواتف آيفون 12 باستخدام تقنية 5 نانومتر، وسبق أن استخدمتها عدة شركات أخرى، في الوقت الذي اعتمدت فيه كوالكوم على تقنية 5 نانومتر من سامسونج، كما تختبر TSMC التقنية على معالجات AMD Zen 4 التي ستصدر العام القادم.

وتستهدف الشركة التايوانية بدء انتاج المعالجات بتقنية 3 نانومتر بشكل كامل في النصف الثاني من 2022، وبالتالي من المحتمل رؤيتها مع الأجهزة بنهاية العام القادم أو مع بداية 2023.

وتوفر تقنية 3 نانومتر المنتظرة سرعة أعلى 10-15% من تقنية 5 نانومتر على نفس قوة الطاقة، بمعنى أنها ستقدم أداء أعلى مع استهلاك طاقة أقل.

يُشار أن TSMC تعمل حاليًا على تطوير رقاقات المعالجة للشركات بتقنية 4 نانومتر N4 لتكون متاحة بشكل كامل خلال 2022، ومن بينها هواتف آيفون للعام القادم.

وتعمل الشركة التايوانية على بناء مصنع لإنتاج رقاقات 5 نانومتر في أريزونا الأمريكية مقابل 12 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي تعمل فيه إنتل على افتتاح مصنعين في نفس الولاية وبتكلفة تصل 20 مليار دولار أمريكي.

ورغم حديث التقارير عن خطط إنتل لاستخدام تقنية TSMC المنتظرة 3 نانومتر مع معالجات تفوق ما ستحصل عليه آبل لأجهزتها، فإن إنتل تعمل على إطلاق تقنيتها الخاصة 7 نانومتر في 2023، حيث تعمل معالجاتها الحالية بتقنية 10 نانومتر.

المصدر:

Nikkei