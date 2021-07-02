8 نصائح: تُحسن محتوى قناة يوتيوب لمحركات البحث؟

تستخدم محركات البحث في يوتيوب وجوجل نفس الأساسيات في خوارزمياتها لترتيب مواقع الويب والفيديو، حيث ينصب التركيز على تزويد المستخدم بأفضل تجربة ممكنة، وقد تم دمج نتائج بحث مقاطع فيديو يوتيوب مع نتائج بحث جوجل لتبسيط البحث من قبل الأشخاص، سنذكر لك في هذه التدوينة نصائح بسيطة تساعدك على تعزيز حركة المرور إلى مقاطع فيديو اليوتيوب الخاصة بك، وبالتالي تحسين محركات البحث على يوتيوب والحصول على مرتبة أعلى في البحث وكسب رضا محركات بحث يوتيوب.

قبل أن نتحدث عن طريقة تحسين محركات البحث على يوتيوب لابد من الإشارة إلى أنك إن أردت الحصول على ترتيب أعلى في محركات البحث يجب عليك الجمع بين استراتيجية تحسين محركات البحث SEO، واستراتيجيات صناعة الفيديو للمساعدة في تحسين نسب مشاهدة مقاطعك، وبالتالي تحقيق هدفك المنشود، لن يؤدي ذلك إلى تحسين أوقات مشاهدة الفيديوهات فحسب، بل سيؤدي إلى جذب إنتباه عملائك، ومساعدتك على تحسين نشاطك التسويقي على يوتيوب.

اختر كلماتك المفتاحية بعناية

تختلف الكلمات المفتاحية لموقع يوتيوب قليلًا عن مثيلاتها في محركات البحث مثل جوجل، و Bing ، على سبيل المثال سترى أغلب الكلمات المفتاحية في يوتيوب تبدأ بكلمة “كيفية”. لكن يمكنك الاستفادة من جوجل للحصول على كلمات مفتاحية رئيسية بمجال تخصصك، وتأكد ما إذا كانت الكلمة التي اخترتها تؤدي إلى ظهور نتائج الفيديو أم لا في المراتب الأولى. على سبيل المثال إذا بحثت عن “كيفية تحضير الكبسة” سترى عدداً كبيراً من نتائج الفيديو، وواحدًا على الأقل من يوتيوب.

كما يمكنك استخدام موقع Ubersuggest للتحقق من عدد عمليات البحث الشهرية التي تحصل عليها الكلمات المفتاحية التي بحثت عنها في جوجل. قم بإدخال الكلمة المفتاحية الرئيسية الخاصة بك وانقر فوق بحث، ثم انقر فوق اقتراحات الكلمات المفتاحية في الشريط الجانبي الأيسر. الكلمات الرئيسية المناسبة لمقطع الفيديو والتي تساهم في تحسين محركات البحث على يوتيوب يجب أن تحصل على عدة مئات من عمليات البحث الشهرية.

يمكنك استخدام أداة التصفية لتضييق النتائج في حال قررت استخدام الكلمات المفتاحية التي تُحقق أكثر من 800 عملية بحث شهريًا مثلًا. الآن أمامك كلمات مفتاحية عليها عدد كبير من عمليات البحث كل شهر، يمكنك حفظها لاستخدامها فيما بعد.

تحسين عنوان الفيديو الخاص بك

يجب تضمين الكلمة الرئيسية التي تُركز عليها في عنوان الفيديو الخاص بك، ويجب أن يكون عنوان ومضمون مقطعك حلًا لمشكلة تعتقد أنها تواجه المشاهد. احرص على استخدام عناوين واضحة، فهذا سيحسن ترتيب مقاطعك في محركات البحث على يوتيوب. فإذا كنت تتطلع إلى عرض مراجعة لمنتج ما، فاستخدم اسم هذا المنتج في عنوان الفيديو ووصفه، قد تشعر بأن هذا الأمر بديهيًا، ولكن هناك العديد من قنوات يوتيوب تُهمل هذه الخطوة، لهذا تظهر مقاطعها بترتيب منخفض في نتائج بحث جوجل، ويوتيوب.

تضمين الكلمة المفتاحية في ملف الفيديو

هذا أمر بسيط للغاية، ولكنه ذو فائدة كبيرة حيث يعتبر يوتيوب هذا الأمر بأنه إحدى عوامل الترتيب عندما يتعلق الأمر بعرض الفيديو الخاص بك في نتائج البحث. فإذا كان اسم ملف الفيديو الذي تقوم بتحميله يحتوي على الكلمة الأساسية المستهدفة في اسمه، فستكون فرصة تصنيف الفيديو الخاص بك بمراتب متقدمة أفضل بكثير، وبالتالي ستحصل على فرصة أفضل للحصول على حجم بحث أكبر.

تحسين وصف فيديو اليوتيوب

أحد أهم عوامل الترتيب على سيو seo يوتيوب هو التأكد من أن لديك وصف فيديو قوي ومميز. حيث يُوصيك يوتيوب بوضع أهم كلماتك الرئيسية في أول جملتين من الوصف، وألا يزيد وصفك عن 200 كلمة بشكل عام، وأن يكون مفيدًا، وإذا لم يساعد المستخدمين قم بحذفه. يمكنك كتابة الكلمة المفتاحية التي كتبتها في جوجل بخط عريض في وصف مقاطع الفيديو، فهذه طريقة جيدة لإخبار يوتيوب بأن مقطعك ذو صلة بالكلمة المفتاحية.

عند زيارة موقع Youtube Creator Studio ستجد فيه معلومات متنوعة من ضمنها قائمة تشير إلى خطوات الحصول على وصف فيديو ناجح.

وهذه بعض النصائح التي يجب عليك تطبيقها من أجل تحسين وصف فيديو اليوتيوب الخاص بك:

قم بكتابة نظرة عامة عن الفيديو باستخدام كلمات بسيطة، وليست مجرد مجموعة من الكلمات الرئيسية.

اختر كلمة مفتاحية أو كلمتين على الأكثر تصف مقطع الفيديو وميزها بشكل بارز في كل من العنوان والوصف.

استخدام أدوات تحديد الكلمات الرئيسية Google Trends و Google Ads Keyword Planner ، لتحديد الكلمات الرئيسية الشائعة ومرادفاتها.

احذف الكلمات غير الملائمة في وصف الفيديو لأنها تخلق تجربة مشاهدة سيئة، وقد تنتهك سياسات جوجل.

استخدام علامات الوسم ذات الصلة بمحتوى الفيديو في وصف المقطع لمساعدة المشاهدين في العثور على الفيديو الخاص بك عندما يبحثون عن وسوم معينة.

حدد فئة الفيديو

عند تحميل مقطع الفيديو الخاص بك، من المهم أن تضعه في الفئة التي ينتمي إليها، وبهذا سيكون لديك فرصة أفضل للعثور عليه من قبل المستخدمين. لدى يوتيوب مجموعة متنوعة من خيارات الفئات يمكنك الاختيار من بينها، لهذا ستتمكن من العثور على فئة تُناسب مقطع اليوتيوب الخاص بك بالتأكيد.

تصميم صورة مصغرة لكل مقطع فيديو

يمكن أن تساعد الصور المصغرة على تحسين تقدم مقطع الفيديو الخاص بك على محركات بحث يوتيوب، فهي أول ما يجذب انتباه الناس عندما يشاهدون نتائج بحث يوتيوب. يمكن أن تؤدي الصور المصغرة المصممة بشكل أنيق إلى زيادة وقت المشاهدة، مما يُحدث تأثيرًا كبيرًا على تصنيف يوتيوب.

إضافة الترجمة والشرح

يعد استخدام الترجمة، والتعليقات التوضيحية هي النصيحة الأخيرة لتحسين محركات البحث على يوتيوب، حيث تسمح لك بمشاركة مقاطع الفيديو الخاص بك مع جمهور أكبر، بما في ذلك المشاهدين الذين يتحدثون لغة أخرى غير لغتك، والصم، وضعاف السمع. لإنشاء الترجمات والتعليقات التوضيحية يجب أن تسجل الدخول إلى YouTube Studio، ومن القائمة اليسرى حدد الترجمة، ثم انقر فوق الفيديو الذي تريد تحريره، وانقر فوق إضافة لغة وحدد لغتك، ثم انقر فوق إضافة.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1.2.3