مايكروسوفت تلغي شاشة الموت الزرقاء في ويندوز 11 ... لتستبدلها بالشاشة السوداء

ربما من أكثر الصدمات التي كان يواجها أي مستخدم لنظام مايكروسوفت ويندوز 10، كانت ظهور ما يعرف بشاشة الموت الزرقاء فجأة ودون سابق إنذار أثناء الاستخدام مع توقف كامل النظام عن العمل بسبب خلل في عتاد الجهاز، لذا قررت مايكروسوفت إلغاء هذا الأمر مع نسخة ويندوز 11 لكن بالحفاظ على نفس الهوية، حيث ستتحول الشاشة الزرقاء إلى شاشة الموت السوداء.

تأتي شاشة الموت الزرقاء بالعادة مع إشارة الوجه الحزين ورمز الاستجابة QR بالأسفل، وبينهما جملة تخبر المستخدم بإعادة تشغيل الجهاز.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت الشاشة الزرقاء مع ويندوز 8 في بداية الأمر في عام 2012، ثم أرفقت تلك الشاشة مع رمز الاستجابة السريع QR في عام 2016. وهي طريقة تساعد الشركة من خلالها المختصين في فهم سبب الخلل في الجهاز والأخطاء التي تسببت بظهور الشاشة، سواء كانت بسبب مشاكل الذاكرة العشوائية “الرام” أو مشاكل قرص التخزين أو أي مشاكل أخرى في العتاد.

وستحافظ شاشة الموت السوداء على نفس المسمى المختصر (BSOD) رغم التصميم الجديد كون الأزرق والأسود كلاهما يبدأن بحرف B.

وبالرغم من عدم وجود سبب حقيقي من الشركة لتغير ذلك لغرض تقني، يبدو الأمر متعلقًا بالتصميم الذي يصاحب ويندوز 11.

وغيرت مايكروسوفت ألوان التصميم بشكل ملحوظ بالنظام الجديدة وحولت شاشة التشغيل والإغلاق للأسود، لذا ربما التغيير لمحاكاة هذا اللون.

المصدر:

The Verge