تيك توك تسمح برفع مقاطع الفيديو حتى 3 دقائق لجميع المستخدمين

قدم تطبيق تيك توك خاصية تتيح لعدد من صانعي المحتوى رفع مقاطع فيديو حتى 3 دقائق بعد أن كان الحد الأعلى اللازم للفيديو لا يتجاوز 60 ثانية، والآن قررت الشركة توفير الخاصية للمزيد من المستخدمين.

وسيبدأ تطبيق تيك توك بإتاحة الفرصة للمستخدمين لرفع مقاطع فيديو حتى 3 دقائق من اليوم، على أن تصل الخاصية لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وربما ترى الشركة القائمة على التطبيق أن توفير مرونة في رفع مقاطع الفيديو سيساعدها في جلب المزيد من المستخدمين وتوفير طرق جديدة لصانعي المحتوى لتصميم مقاطع متنوعة، لكنها بكل تأكيد لا تعتزم التخلي عن هويتها بالابتعاد عن المقاطع القصيرة كعنصر أساسي في تطبيقها.

المصدر:

TikTok