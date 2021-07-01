واتساب تختبر خاصية لحذف الرسائل تلقائيًا بعد رؤيتها مرة واحدة

تعمل واتساب على تقديم المزيد من المزايا في تطبيقها لتعزيز تواجدها كأكثر تطبيقات المراسلة شهرة، وهذه المرة مع ميزة غريبة نوعًا ما تهدف إلى حذف الرسائل المرسلة تلقائيًا بمجرد قراءتها من المُستقبل ولو مرة واحدة فقط.

وتختبر واتساب ميزة View Once الجديدة الآن لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، ويمكن مشاهدتها لبعض المستخدمين من خلال أيقونة جديدة تحوي شكل مؤقت.

وتُضاف هذه الخاصية إلى قائمة المزايا المتوفرة في التطبيق، لاسيما ميزة حذف الرسائل تلقائيًا بعد ارسالها خلال 7 أيام لذلك.

وتختلف ميزة حذف الرسائل خلال 7 أيام عن View Once، كونها توفر الرسائل كما هي حتى موعد حذفها المحدد، فيما تقوم الميزة الجديدة على حذف الرسائل تلقائيًا بمجرد إغلاق التطبيق بعد قراءتها.

المصدر:

WABetaInfo