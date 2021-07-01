انستجرام تؤكد عملها على خدمة اشتراك بالقصص للمحتوى الحصري

يبدو أن فيس بوك لا تكتفي بنسخ مزايا المنصات الأخرى، فبعد سناب شات وتيك توك وغيرها، جاء الدور على تويتر لنسخ ميزة Super Follows المدفوعة بطريقة خاصة على تطبيق انستجرام.

وأكدت انستجرام لموقع TechCrunch إنها تعمل على ميزة جديدة باسم القصة الحصرية “Exclusive Story” تتيح لصانعي المحتوى فرصة توفير محتوى حصري للمتابعين بمقابل مادي، بحيث يظهر هذا المحتوى للمشتركين الذين دفعوا مقابل شهري للحصول على المحتوى.

وعندما يقوم المتابع بفتح قصص شخص ما، فإن رسالة “للأعضاء فقط” ستظهر على المحتوى الحصري في حال كان المتابع غير مشترك في الخدمة الخاصة بصاحب المحتوى.

وستساعد هذه الميزة الكثير من صانعي المحتوى على تحقيق دخل إضافي مقابل بعض القصص والمحتوى الخاص، الأمر الذي من شأنه زيادة اهتمام صانعي المحتوى بالمنصة أكثر.

المصدر:

TechCrunch