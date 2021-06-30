سوني تطرح تلفزيونات BRAVIA XR المدعمة بتقنية الذكاء المعرفي في السعودية 

كشف شركة سوني عن إطلاق مجموعة تلفزيونات جديدة تضم 25 طرازًا مختلفًا من إنتاجها في المملكة العربية السعودية متضمنة سلسلة BRAVIA XR مع عدة قياسات، وكذلك أجهزة MASTER Series Z9J 8K LED و A90J OLED، إضافةً إلى تلفزيونات A80J OLED، و X95J، و X90J 4K LED.

وتُعد أجهزة تلفزيون BRAVIA XR هي الأولى من نوعها مع معالج الذكاء المعرفي Cognitive Processor XR الذي طورته شركة سوني مؤخرًا، حيث تستخدم تلفزيونات BRAVIA XR طريقة معالجة جديدة كليًا تمثل خطوة أبعد من الذكاء الاصطناعي، كون الذكاء المعرفي مصمم لمحاكاة الطريقة التي يفكر العقل البشري ويستجيب للرؤية والسمع.

ويتعرف معالج الذكاء المعرفي الجديد Cognitive Processor XR على موضع النقطة البؤرية عبر تقسيم الشاشة إلى مناطق متعددة واكتشاف موقع “النقطة البؤرية” في الصورة. ويمكن للمعالج كذلك تحليل موضع الصوت في الإشارة لمطابقة الصوت بدقة مع ما يظهر على الشاشة لتحويل الصوت إلى صوت محيطي ثلاثي الأبعاد. كما يتعرف على كميات كبيرة من البيانات ويفهمها ويحللها لتحسين كل وحدة بكسل وإطار ومشهد بذكاء، والاستمتاع بتجربة صورة وصوت تنبض بالحياة هي أفضل ما قدمته سوني على الإطلاق على حد تعبير الشركة.

يمكن للمتابعين معرفة المزيد من المعلومات عن شاشات BRAVIA XR الجديدة من خلال الفيديو المرفق بالأسفل أو من خلال موقع الشركة الرسمي في المملكة العربية السعودية.