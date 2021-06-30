زووم تستعد لإطلاق الترجمة بالوقت الحقيقي لخدمتها بعد الاستحواذ على شركة ألمانية

أعلنت شركة زووم عن استحواذها على شركة Karlsruhe Information Technology الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنيات تعلم الآلة وتطبيقها على الترجمة بالوقت الحقيقي – تُسمى اختصارًا Kites.

تأسست Kites عام 2015 في كارلسروه الألمانية ولها علاقات متينة مع معهد كارلسروه للتكنولوجيا مع عشرات الأبحاث المشتركة في تطوير تقنيات تعلم الآلة والترجمة، وتُعد من الشركات الواعدة والمهمة في هذا القطاع.

وتهدف زووم من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز خدماتها وجلب المزيد من المنافسين في ظل المنافسة المرتفعة في خدمات الفيديو، خاصة مع جلبها ميزة مهمة للمستخدمين في أنحاء العالم.

يُشار إن قيمة الصفقة لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن، لكن الشركة تحدثت عن جلب خصائص الترجمة في الوقت الحقيقي من Karlsruhe Information Technology إلى خدمة قريبًا.

كانت سيسكو قد جلب ميزة الترجمة في الوقت الحقيقي على خدمتها ويبيكس قبل أسابيع، وهو ما سيرفع المنافسة معها بعد هذا الاستحواذ.

المصدر:

Global News Wire