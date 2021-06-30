انستجرام تعمل على إتاحة مشاركة الروابط في القصص لجميع المستخدمين

بعد أن كانت مشاركة روابط المواقع ضمن القصص في انستجرام محصورة على فئة محددة من المستخدمين تضم الحسابات الموثقة والشركات وبعض المستخدمين من أصحاب الحسابات التي يزيد عدد متابعيها عن 10 آلاف متابع، قررت الشركة تغيير التوجه ليشمل باق المستخدمين.

وأشارت انستجرام لموقع The Verge إنها بدأت اختبار إمكانية مشاركة الروابط ضمن القصص لعدد من المستخدمين العاديين من خلال الملصقات الموجودة على التطبيق.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة وفقًا لفيشال شاه، مدير المنتجات، إلى فهم طبيعة المحتوى الذي يقوم المستخدمين بنشره، والتأكد من عدم استخدام مثل هذه المزايا في نشر المعلومات المضللة والروابط الوهمية، وهذا السبب الحقيقي لرغبتها بإتاحة مشاركة الروابط من خلال الملصقات حتى الآن وليس بشكل عام.

وبغض النظر عن الطريقة التي ستتيح فيها انستجرام مشاركة الروابط على القصص، فهي مرحب بها بشدة من المستخدمين العاديين بطبيعة الحال.

المصدر:

The Verge