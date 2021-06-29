خدمة ألعاب مايكروسوفت السحابية Xbox Cloud أصبحت متاحة لجميع مستخدمي iOS

بعد إطلاقها للاختبار بنظام الدعوات قبل أسابيع، أطلقت شركة مايكروسوفت خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud أو xCloud رسميًا لمستخدمي نظام iOS.

ستكون الخدمة متاحة مجانًا لمشتركي Game Pass Ultimate على iOS وأجهزة الكمبيوتر، وستوفر معها الألعاب المتاحة ضمن قائمة Game Pass، وسيتمكن المستخدمون من الوصول إليها وتجربتها عن طريق متصفح سفاري، كروم، أو متصفح إيدج.

وقامت مايكروسوفت بإطلاق الخدمة للمستخدمين عن طريق المتصفح بدلًا من إطلاقها بتطبيق منفرد بسبب سياسة آبل على متجر التطبيقات التي تمنع تطبيقات الألعاب السحابية، كما تجبر الشركات على دفع 30% من رسوم الاشتراكات لها، وهو الأمر الذي ترفضه مايكروسوفت بشدة رفقة الكثير من الشركات الأخرى، لذا قررت العمل على تشغيل اللعبة عبر المتصفح لتجنب دفع أي رسوم لصالح آبل.

وستتوفر خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud كذلك لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من خلال المتصفح، وستدعم وحدات التحكم من خلال البلوتوث أو عبر منافذ USB.

يُشار أن الخدمة مازالت في مرحلة بيتا التجريبية لكنها متاحة للجميع، بعد أن كانت متوفرة لعدد محدود من المستخدمين.

المصدر:

Microsoft