لينوفو تكشف عن الجهازين اللوحيين Yoga Tab 11 و Tab 13

أعلنت شركة لينوفو في مؤتمر الهواتف العالمي MWC عن عدد من الأجهزة اللوحية بينها الجهازين Lenovo Yoga Tab 13 و Tab 11. وكما هو واضح من الاسمين، يبلغ حجم الأول 13 بوصة والثاني 11 بوصة، وكلاهما مصنوعان بهيكل قوي ويوفران مرونة عالية في الاستخدام. كما كشفت الشركة عن جهاز Tab P11 Plus الكلاسيكي.

يوفر Yoga Tab 13 حامل معدني لتثبيت وتعليق الجهاز في أي مكان، أو حتى تحويل الحامل لركيزة لسنده بطريقة سهلة، وهو الحال مع النسخة الأخرى Yoga Tab 11.

جهاز لينوفو اللوحي Yoga Tab 13

يتميز الجهاز اللوحي الجديد من لينوفو بوجود شاشة Low Temperature PolySilicon بدقة 2K، تدعم 100% من الطيف اللوني sRGB، وسرعة تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى دعم Dolby Vision HDR. كما ستدعم قلم الشركة الذكي Precision Pen 2.2.

وسيوفر الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه، بجانب بطارية تعمل حتى 12 ساعة وفقًا للشركة.

سيضيف الجهاز كذلك 4 سماعات من JBL تدعم تقنية Dolby Atmos لتقديم صوت بقوة 450 هرتز لتحسين تجربة الاستماع.

وبجانب ذلك، فسيدعم Yoga Tab 13 معالج كوالكوم سنابدراجون 870 مع ذاكرة رام 8 جيجابايت، فضلًا عن تقنية WiFi 6.

وسيكون هناك منافذ USB C لنقل البيانات ودعم الشحن السريع، بالإضافة إلى منفذ سماعة 3.5مم، ومنفذ الشاشة HDMI، وكذلك ميكروفونين.

سيتوفر الجهاز بداية من الصين بسعر يتراوح حول 680 دولار في يوليو، وسيتم تسويقه تحت اسم Yoga Pad Pro كذلك.

الجهاز اللوحي Yoga Tab 11

يقدم هذا الجهاز شاشة بدقة 2K بقياس 11 بوصة من نوع IPS Touch، توفر دعم Dolby Vision، بالإضافة إلى دعم تقنية Dolby Atmos الصوتية بوجود 4 سماعات، بجانب ميكروفون مزدوج. كما سيحمل كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع أخرى بالخلف.

وسيأتي جهاز لينوفو الجديد مع معالج MediaTek Helio G90T وذاكرة رام 8 جيجابايت، بالإضافة لسعة تخزين حتى 256 جيجابايت.

تقول الشركة إن جهازها اللوحي يستطيع العمل حتى 15 ساعة على شحنة واحدة أثناء تشغيل الفيديو، وسيدعم الشحن السريع عبر منافذ USB C.

سيتوفر الجهاز في أغسطس بسعر يبدأ من 320 دولار، وستتوفر نسخة منه تدعم تقنية الاتصال LTE.

لينوفو Tab P11 Plus

قدمت شركة لينوفو كذلك جهاز لوحي آخر تحت اسم Tab P11 Plus ويأتي بشاشة بقياس 11 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل.

يوفر الجهاز 4 سماعات مع دعم تقنية Dolby Atmos، وسيعمل مع معالج MediaTek G90T بجانب ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت.

وسيضيف الجهاز دعم تقنية LTE ومنافذ microSD لزيادة سعة بطاقة الذاكرة، بالإضافة لمنافذ USB C لنقل البيانات والشحن السريع.

وسيصاحب هذا العتاد مع التصميم الكلاسيكي كاميرا أمامية 8 ميجابكسل وخلفية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية حتى 12 ساعة بشحنة واحدة.

سيتوفر Tab P11 Plus في شهر أغسطس بسعر يبدأ من 260 دولار تقريبًا.

المصدر:

Lenovo