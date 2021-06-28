كوالكوم تكشف عن رقاقة المعالجة Snapdragon 888+ للهواتف الرائدة

أعلنت شركة كوالكوم عن نسخة بلس من رقاقة المعالجة الرائدة كما أصبحت العادة في الأعوام الأخيرة وتحت اسم Snapdragon 888+.

يأتي المعالج بشكل عام شبيهًا مع معالج Snapdragon 888 بجانب توفيره بعض المزايا لتحسين الأداء وتوفير تجربة ألعاب أفضل للمستخدمين، حيث تستهدف كوالكوم من هذا المعالج الهواتف الرائدة الموجهة للألعاب بشكل خاص.

وستوفر رقاقة المعالجة سرعة تصل حتى 3 جيجا هرتز، بجانب تحسين على مستوى الأداء بأكثر من 20% بفضل الجيل السادس من محرك الذكاء الاصطناعي الموجود مع الرقاقة. وذلك بفضل وجود المعالج المركزي Kryo 680 والمعالج الرسومي Adreno 660، بالإضافة لتوفيره سرعة اتصال كبيرة بفضل دعم الجيل الخامس عبر مودم X60 بسرعة تصل 7.5 جيجابايت في الثانية.

تستهدف شركة كوالكوم من معالجها العملاء الدائمين مع هواتفهم الرائدة، حيث سيظهر في البداية مع هاتف أسوس المخصص للألعاب Rog Phone، بالإضافة إلى هاتف Honor Magic 3، وهاتف إضافي على الأقل من موتورولا وشاومي وفيفو وربما أوبو، لكن من غير المتوقع إذا ما كان سيتوفر مع هواتف سامسونج الرائدة القادمة التي ستكون قابلة للطي.

الجدير ذكره أن كوالكوم ستبدأ بتوفير رقاقة المعالجة سنابدراجون 888 بلس “Snapdragon 888 Plus” للشركات في الربع الثالث من العام الحالي، أي أننا سنراها قريبًا خلال الشهر القادم أو بعد القادم على أبعد تقدير مع عدد من الهواتف الرائدة.

المصدر:

Qualcomm